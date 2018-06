Os 10 mandamentos do bom tiranete

Há regras infalíveis para se ser um bom tiranete em 2018. Qualquer semelhança com a realidade não é coincidência

Laurent Hamels

1 - Apresentar-te-ás como o salvador da pátria, do burgo ou do pedaço. Aproveitarás o descontentamento e a desilusão geral, e dirás mal de todos os que te antecederam, exaltando sempre as tuas qualidades, mesmo que elas não existam.

2 - Escolherás os teus inimigos e centrarás o teu discurso numa luta contra os “maus”. Usarás e abusarás de tiradas de ódio e raiva, porque essa mensagem passa muito bem por todo o lado.

3 - Dirás mentiras a bel-prazer, porque a) uma mentira repetida até a exaustão acaba por tornar-se uma quase-verdade b) mesmo que sejas apanhado na curva, ninguém se indignará muito com isso – se forem muitas e consecutivas, as pessoas saltam logo para a próxima e, entretanto, a anterior já colou.

4 - Falarás com frases feitas e básicas, que repetirás até à exaustão para entrarem na cabeça do povo sedento de esperança. Inverterás sempre o ónus da prova e da responsabilidade, e transformarás tudo em escolhas simples e binárias. Far-te-ás, obviamente, amiúde de vítima.

5 - Não permitirás qualquer espaço para críticas nem deixarás ervas daninhas crescerem no teu quintal. Erradicarás toda e qualquer voz divergente, pondo todos os que não estão contigo, obedientes e cabisbaixos, na prateleira dos que estão contra ti – ou seja, nos alvos a abater.

6 - Incitarás à violência e a uns bons tabefes que, como se sabe, nunca fizeram mal a ninguém e são excelentes para assentar ideias. Se algo correr mesmo mal, com direito a sangue e a feridos, limparás daí as tuas mãos. Dirás que é chato, claro, mas pôr-te-ás a milhas de qualquer responsabilidade.

7 - Usarás as redes sociais até à exaustão para passar a palavra do Senhor ou a palavra do tiranete. Quanto mais alarvidades ignóbeis disseres, mais a palavra do Senhor, ou seja, a tua, se tornará viral.

8 -Deixarás que os média, mesmo os jornais de referência e as televisões em horário nobre, repitam a palavra do Senhor e essas alarvidades até à exaustão. Verás que mesmo os que se dizem mais “sérios” até convidarão comentadores para, durante horas a fio, discutirem as tuas insignificâncias como se de assuntos de Estado realmente importantes se tratasse.

9 - Mesmo que sejas contestado em todas as frentes e percas quase todos os apoios, nunca ouvirás ninguém nem darás o braço a torcer. Se as críticas vierem de dentro, correrás com todos ao pontapé para o olho da rua. Sobreviverás bem sozinho se preciso for, rodeado dos otários que estarão sempre contigo porque sabem que não encontrarão lugar em mais lado nenhum.

10 - Mudarás as leis e as regras por forma que não consigam tirar-te dali tão cedo. Deixarás que quem te contesta se enleie em formalidades e burocracias, enquanto vais rebentando com tudo à tua volta. Farás do lugar o teu bunker e só sairás de lá num colete de forças ou diretamente para a prisão.