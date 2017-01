Uma vida inspiradora

Mário Soares foi o mais influente, mas também o menos politicamente correto dos políticos portugueses dos últimos 40 anos

Ben Bradlee, o mítico diretor do Washington Post, justamente celebrizado pela forma como encorajou e soube gerir a investigação dos seus repórteres nos momentos mais tensos do “Caso Watergate”, escreveu, há cerca de duas décadas, um dos melhores livros de memórias sobre o universo do jornalismo, das redações e da sua influência nas vidas das sociedades e dos países. Para sermos sinceros, não lhe faltava material: a sua vida tinha sido cheia, intensa e repleta de desafios. Bradlee combateu na II Guerra Mundial, iniciou-se no jornalismo na delegação de Paris da Newsweek, no pós-guerra, foi correspondente em África, Europa e Médio Oriente, até regressar a Washington onde, ainda como repórter, se tornou uma espécie de confidente de John F. Kennedy e, aos comandos do Post, foi o alvo das iras do trapaceiro Richard Nixon.

Quando acabou de escrever a sua autobiografia, atravessando cinco décadas da história americana, Bradlee hesitou no momento de a enviar para publicação. Estava tudo pronto, mas faltava-lhe aquilo que, como jornalista, sempre soube que pode fazer a diferença: um bom título. E ele não o encontrava. Até que, numa conversa com o também jornalista (e enorme escritor) David Halberstam, este rendeu-o à evidência, quando lhe disse: “Ben, tu tiveste uma boa vida. Queres melhor título?”

O título “uma boa vida”, exatamente nesse triplo sentido de longa, cheia e boa, podia ser também o título para a história de Mário Soares, cuja biografia não vale a pena estar a rememorar nesta coluna – cada um de nós acabou por a ir construindo, mentalmente, com tudo o que foi ouvindo e lendo nos últimos dias (nomeadamente no conjunto de textos da excelente edição especial da VISÃO História que está nas bancas).

Mas no caso de Mário Soares é preciso também sublinhar que além de longa, boa e cheia, a sua vida foi, acima de tudo, inspiradora.

Uma vida inspiradora porque demonstrou que se podem passar os primeiros 50 anos de vida a combater um regime obscuro e opressor, sem nunca vacilar no seu desejo de liberdade nem ceder à tentação da vingança.

Inspiradora porque demonstrou que se podem passar os restantes 40 anos de vida, já em liberdade, envolvido nos mais encarniçados e intensos combates políticos, mas no fim conseguir quase sempre ganhar o respeito (e até a amizade em alguns casos) dos seus principais adversários.

Inspiradora ainda porque demonstrou que se pode ter uma enorme atividade política a nível internacional sem precisar de se armar em santo, dar ares de sério ou ter de seguir as regras tradicionais e solenes.

À sua maneira, Mário Soares foi o mais influente, mas também o menos politicamente correto dos políticos portugueses dos últimos 40 anos. Com todas as contradições e erros, pensou sempre pela sua própria cabeça e mostrou-se exatamente como era: nunca escondeu que não gostava de ler dossiês, sempre exibiu o seu gosto pelos prazeres da vida, deixou sempre soltar a gargalhada genuína e raramente escondeu a expressão de enfado quando o sentia. E, honra lhe seja feita, nunca deixou uma crítica por fazer, mesmo quando podia ir contra a opinião da maioria.

Mário Soares mostrou que se pode ser livre toda a vida. E não há melhor inspiração do que essa

(artigo publicado na VISÃO 1245, de 12 de janeiro)