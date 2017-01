Guterres e os desafios impossíveis

Se a responsabilidade tivesse peso, como a metáfora, a de António Guterres como secretário-geral da ONU seria nada menos do que esmagadora. Tento imaginar, e não consigo. Como conseguimos nós, comuns mortais, conceber o peso de levar o mundo às costas? Dormir à noite sabendo que se perdem vidas inocentes aos milhares e temos o poder e o dever de fazer qualquer coisa para o evitar? Olhar para o trabalho feito e jamais dar por cumprida a missão, porque ela afinal nunca verdadeiramente se cumpre a não ser nos sonhos dos homens?

Recentemente, António Guterres fez o juramento que o colocou lá em cima. No lugar mais alto e solitário do planeta, onde se sentam aqueles a quem se pede o impossível. O impossível num mundo em tempos de cólera, o que torna tudo muito mais espinhoso. E admirável.

São sete os seus desafios maiores.

1. Moderar. Entre um burocrata ou um fazedor, não há dúvidas que Franklin D. Roosevelt, um dos pais da ONU, viu o papel do secretário-geral muito além de um administrador da organização. É dele a expressão de “moderador do mundo”, algo que se aplica como uma luva à principal missão de Guterres. O desafio é servir de moderador dos interesses (antagónicos) entre os Estados Unidos da América, a Rússia e a China, numa altura em que toda a ordem internacional está em mudança: o Presidente americano quer desvincular-se de ser o polícia do mundo, o Presidente russo aspira a ser um czar dos tempos modernos e o Presidente chinês deseja alargar o império sabe-se lá até onde, para além da economia que já parece ganha.

2. Mediar. Como o mais alto funcionário da ONU, Guterres terá o fim da guerra na Síria como prioridade absoluta. Servir de mediador para um acordo, a única forma de aspirar a tirar pressão na zona com maior emaranhado de interesses e discórdias do planeta: o Médio Oriente.

3. Salvar. Vivemos a maior catástrofe humanitária desde a Segunda Guerra Mundial e Guterres conhece os números melhor do que ninguém: há mais de 13 milhões de sírios a necessitar de ajuda humanitária, cinco milhões dos quais refugiados fora do país. Na verdade, nunca existiram tantos refugiados no mundo – são 65 milhões de pessoas a precisar de assistência para sobreviver.

4. Apaziguar. Há muitos anos que o mundo não está tão crispado. Com o terrorismo e o populismo outra vez no auge, ajudar a atenuar focos de convulsão é preocupação essencial.

5. Reinventar. Desencanto parece ser o mínimo denominador comum nos países desenvolvidos dos dois lados do Atlântico. Uma desilusão preocupante com a ordem económica liberal, que parece estar em falência e que é hoje terreno fértil para extremistas e demagogos que põem em causa valores humanitários das sociedades democráticas. A questão é definir o que se lhe segue, e Guterres terá de ajudar à reflexão.

6. Democratizar. Trazer mais igualdade a uma casa onde ela objetivamente não existe é imperativo. E isso significa convencer os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança a abrir mão do direito de veto.

7. Integrar. Foi por pouco que uma mulher não lhe passou à frente, pelo simples facto de que o sexo feminino sempre esteve sub-representado na organização. Impõe-se pois que zele por uma maior paridade e sirva de exemplo do caminho que falta trilhar por esse mundo fora, dos estados às empresas.

António Guterres jurou ser, a partir de 1 de janeiro, um homem a braços com estes desafios. Impossíveis, dirão alguns. Como Trygve Lie, o primeiro secretário-geral, que, em 1953, disse ao seu sucessor “bem-vindo ao trabalho mais impossível deste mundo”. Sim, são esmagadores os trabalhos deste português. A nossa sorte é que ele está talhado para (pelo menos tentar) fazer de Hércules.

