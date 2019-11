5 perfumes para homem neste Natal

Aproveite a campanha Ler e Viver e receba o valor gasto na assinatura em experiências à escolha



Primeiro, recordar como usar o perfume:

No homem como na mulher, existem pontos de fácil absorção na pele do corpo pela circulação sanguínea como os pulsos ou a zona do pescoço, nuca ou atrás das orelhas. Locais já tradicionais no uso de perfume.

Não misturar aromas nem pensar que o perfume substitui a higiene pessoal, mesmo que seja em quantidade exagerada, a função do perfume não é ser seu substituto e muitas vezes é “pior a emenda que o soneto”.

Se o seu perfume é spray, opte por borrifá-lo pelo corpo numa área aberta, criando uma névoa ao seu redor ajudando a fragrância a se espalhar de maneira uniforme.

Uma pele hidratada ajuda a reter a fragrância por mais tempo. Após o banho, aposte nos hidratantes sem perfume ou, ainda, em uma loção da mesma linha do perfume que pretende usar. Desta maneira, não correrá o risco de misturar odores. Aplique o perfume a, pelo menos, 30 cm de distância do local alvo. Desta forma, exageros e acidentes são evitados.

Acqua di Parma

Uma linha nova da conhecida marca, Signatures of the Sun.

Uma fragrância intemporal, viva e moderna que emite uma visão brilhante e autêntica do estilo italiano. Os “Frutti d‘Oro” - frutas douradas - tão cuidadosamente capturados na fragrância, lembram paisagens beijadas pelo sol, a luz emitida por um sorriso, por um gesto, por aquela elegância etérea e natural inconfundivelmente italiana. Todas as fragrâncias Acqua di Parma, mesmo os aromas mais incomuns, incorporam o coração tradicional de Colonia e seu equilíbrio composicional inato.

Musgo Real Black edition

Musgo Real Black Edition é para aqueles dias em que se quer sentir verdadeiramente especial. Uma linha composta por uma eau de toilette sofisticada e sensual, pelo emblemático Soap on Rope totalmente vestido de negro e com pó de carvão vegetal para um rejuvenescedor efeito detox, e por um Shaving Cream com propriedades hidratantes reforçadas para assegurar o melhor dos barbeares.

A nova eau de toilette apresenta-se num frasco de vidro negro, nobre como carvão esculpido, com a forma dos frascos clássicos da coleção Musgo Real – um ícone de design angular Art Deco.

Alma da Comporta

Uma homenagem à região da Comporta, aos seus habitantes e experiências sensoriais. O perfume foi integralmente produzido com elementos da região: folha de laranjeira, cedro, murta, lavanda, alecrim, pinho e patchouli que exalta as noites atlânticas, os arrozais e a brisa que entra pelas janelas abertas dos carros trazendo rastros de oceano e florestas de pinhos.

LACOSTE Intense

Para a versão Intense, L’Homme LACOSTE destaca o seu temperamento de vencedor. Sabe que tanto no jogo como na vida, tudo é uma questão de atitude. A sua tenacidade e caráter são a chave para o sucesso e o carisma, a fonte do poder de sedução que o distingue.

Criada pelo mestre perfumista Michel Girard, criador também da fragrância original, L’Homme LACOSTE Intense mantém a sua sinergia única de frutas, especiarias e madeiras, e prolonga-a graças ao vetiver e ao cypriol.



masculino e agreste ilumina a base.

BOSS THE SCENT ABSOLUTE

BOSS The Scent Absolute é uma fragrância magnética, intensa, sedutora. Ideal para a temporada de sofisticação que se avizinha, é uma interpretação mais intensa e rica do BOSS The Scent original. BOSS The Scent Absolute For Him leva os sentidos a um patamar acima, incentivando o homem a ser mais ousado e a descobrir o que a noite tem para lhe oferecer. O aroma acende o Seu desejo mais profundo de se juntar aos outros, convidando-o a viver uma noite absoluta.

Criado pelo perfumista Bruno Jovanovic, BOSS The Scent Absolute For Him abre com a frescura picante do gengibre que se encontra com as notas afrodisíacas do coração da raiz de Mondia e da fruta de Maninka, enquanto um Vetiver profundamente