Kit de Higiene Oral: mantenha a saúde do seu sorriso

O sorriso é o cartão de visita de cada pessoa e manter isso em mente irá permitir-lhe ter um cuidado redobrado com a sua higiene oral. Essa higiene serve para manter a saúde da sua boca e, consequentemente, um sorriso bonito e livre de problemas dentários. Além da higienização também é essencial manter uma alimentação saudável e que não prejudique a saúde dos seus dentes. Para isso, deve evitar refrigerantes, doces, algumas bebidas alcoólicas, entre outros. Esses hábitos alimentares devem ser melhorados a longo prazo, mas a curto prazo é a higienização que vai fazer toda a diferença. Essa deve ser feita com base em várias etapas – que explicaremos abaixo – e com o apoio de diversos recursos.

Como fazer uma higienização oral adequada?

Antes de tudo, deve ter os recursos adequados. O básico para uma higiene oral correta é a escova de dentes, a pasta de dentes, o fio dentário e o elixir. Existem outros recursos que vão promover uma higiene adequada e esses estão mencionados no próximo ponto.

Quanto à higienização com estes recursos, deve começar por passar o fio dentário entre os dentes, retirando restos de alimentos.

Após o fio, segue-se a escovagem, que deve ser feita em toda a boca, incluindo nos dentes mais escondidos, em todas as superfícies e com uma pasta de dentes adequada – se possível, com flúor. Escove, ainda, a língua. A escovagem irá permitir a remoção da placa bacteriana.

Por último, deve usar o elixir de acordo com as instruções que se encontram na embalagem. O elixir pode ser escolhido com o apoio do seu dentista. Este irá prevenir as cáries e alguns problemas nas gengivas.

Quais os recursos que podem ser usados para uma melhor higiene oral?

Escova de dentes

A escova de dentes deve ser escolhida com cuidado pois deve ser suave de modo a não magoar as gengivas durante a escovagem. Além disso existem escovas específicas para adultos e para crianças: tenha atenção este facto enquanto escolhe a escova de dentes adequada.

A sua escova deve ser trocada, no mínimo, de 3 em 3 meses.

Pasta dentífrica

Existem muitas pastas dentífricas no mercado e pode ser difícil escolher a mais adequada. Pode pedir aconselhamento ao seu dentista ou pode escolher a que se adequa ao seu objetivo. Por exemplo, o objetivo seria o branqueamento? Existem pastas de dentes adequadas para essa finalidade.

No entanto, o mais importante é escolher um produto que tenha flúor na sua composição.

Fio dentário

O fio dentário é essencial para limpar entre os dentes e retirar restos de comida que possam criar danos futuros. Existem algumas opções disponíveis no mercado e a escolha depende da finalidade: para espaços maiores, mais pequenos, um fio mais suave ou menos suave?

Escovilhão

O objetivo do escovilhão é o mesmo do fio dentário, mas é mais indicado para pessoas com mais espaço entre os dentes. Também é indicado para pessoas que não tenham tanta facilidade no uso do fio dentário, por ser um produto mais simples de usar.

Escolha o escovilhão do tamanho mais indicado para si e para o espaço que existe entre os seus dentes.

Elixir bucal

Nem todas as pessoas aguentam os mesmos elixires; este produto deve ser escolhido com todo o cuidado. Quando comprar o produto tenha em atenção o sabor – existem muitas opções disponíveis no mercado atualmente – a existência, ou não, de álcool – se tiver crianças em casa, evite elixires com álcool – e qual o objetivo do elixir – existem elixires diferentes para cada objetivo, portanto escolha consoante o seu.

Este deve ser usado após os tratamentos principais de modo a finalizar a higienização. Caso não tenha crianças em casa, e tenha tolerância aos elixires, aconselhamos a opção com álcool.

Raspadores de língua

Por último tem-se os raspadores de língua – uma opção que deve ser usada com a escovagem e não para substituir a mesma. Conseguindo uma melhor higienização através da combinação dos dois métodos, também é conseguida uma diminuição de problemas de saúde oral, como o mau hálito.

Escolha uma opção flexível quando comprar o raspador de língua.

Tem tomado os cuidados necessários para a sua saúde oral? Não esqueça de marcar a sua consulta regular de Higiene Oral.

