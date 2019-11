Outono/Inverno 2019: as peças em que um homem deve apostar nesta estação

Timidamente, podemos agora falar das estações frias do final deste ano. Até porque os limites entre as estações que aprendemos são cada vez mais ténues

Quais são as peças em que um homem deve apostar nesta estação?

Existem sempre as peças intemporais, a que não podemos resistir até pelas condições climatéricas, como um bom sobretudo, para os tímidos, cores neutras (azul escuro, preto, beje e de uma só cor) que vão ser um bom complemento para toda uma variedade de fatos, blazers e calças. Para os mais “independentes” ou arrojados volta a tendência da bombazine, como se pode ver na imagem que fomos captar numa das lojas mais emblemáticas da rua de São Nicolau, Baixa de Lisboa, e que mantém portas abertas porque acompanha a evolução da moda masculina.

Outra peça que é importante para esta estação é, sem dúvida, um blazer que seja confortável e que seja proteção para o frio. Tal como no caso do sobretudo, a opção é segundo o gosto de cada um, porém com qualidade. A aposta na qualidade é uma aposta na sustentabilidade e não poluente da moda. A tendência para esta estação, mesmo em blazers, é a mistura de padrões, ou o patchwork. Podemos ver nas imagens alguns exemplos.

Outra aposta para esta estação é uma boa proteção contra a chuva seja na forma de trenchcoat, gabardine ou parka. E aí escolher uma cor dentro do que é tendência nesta estação, dentro dos tons camel, castanhos, cor terra e verdes secos. Para além destas peças imprescindíveis, a estação pede um bom par de botins ou sapatos que aguentem o período de chuvas e frio (de acordo com a necessidade de cada, seja pela geografia, faixa etária ou mesmo profissão).

Como foi já referido, uma forma de adotar uma postura sustentável no vestir é apostar em peças que durem (com materiais também que não causem impacto no meio ambiente, obviamente), e, assim, refrear o consumo ávido.