Vai casar? Saiba como ter dentes perfeitos para o grande dia

Existem, essencialmente, dois tratamentos dentários que atuam ao nível de branqueamento dos seus dentes: o branqueamento dentário e a colocação de facetas dentárias. Faça um diagnóstico com o seu dentista e descubra qual a melhor opção para si.

A visita ao dentista deve ser feita com alguma antecedência para garantir que seja feito um tratamento com o tempo necessário e que garanta os resultados esperados para o grande dia.

1. Branqueamento dentário

Este é o tratamento padrão e a solução mais rápida que oferece dentes mais brancos ao seu sorriso. A duração do tratamento vai depender de pessoa para pessoa e deve ser feito dois ou três meses antes do grande dia.

Normalmente o tratamento é feito por um profissional e, em alguns casos, pode ser necessário continuar o mesmo em casa. A visita ao profissional é excelente pois, caso exista algum problema dentário associado, será descoberto e tratado.

Relembro que após o branqueamento, os seus dentes ficarão mais sensíveis e que este tratamento pode perder os efeitos com o passar do tempo. Consulte o seu dentista para obter um apoio mais personalizado.

2. Facetas dentárias

Por vezes os dentes necessitam de um branqueamento, mas também de outros tratamentos que irão dar-lhe um sorriso mais bonito. Nestes casos, e se tiver mais tempo, as facetas dentárias são a opção.

Problemas como dentes escurecidos, desgastados, desalinhados, partidos, ou lascados ou um espaçamento entre dentes fora do normal, podem ser resolvidos com as facetas dentárias .

Estas facetas são revestimentos que se colocam na superfície dos dentes, dando-lhes um aspeto mais saudável e bonito através da mudança de cor, forma ou tamanho. O procedimento começa numa primeira consulta de avaliação, uma segunda consulta para fazer os moldes e preparar os dentes e uma terceira para implementação do trabalho feito.

5 dicas para ter dentes mais brancos nas fotos

1. Faça um check-up no seu dentista

Mesmo que não tenha intenções de fazer um branqueamento aos seus dentes, visite o seu dentista para uma consulta de rotina. A realidade é que pode ter algum problema dentário que o pode atrapalhar no grande dia. Evite imprevistos: consulte o seu dentista.

2. Inclua hábitos de higiene oral

Usa, com regularidade, fio dental e elixir? Se sim, continue, está no bom caminho para manter o seu sorriso. Caso contrário, este é o momento certo para começar e verá que os resultados vão aparecer, mas não espere a mesma rapidez dos branqueamentos.

Troque a escova de dentes se for necessário, use uma pasta de dentes adequada ao seu caso, use o fio dentário e ainda o elixir.

3. Evite produtos que prejudiquem o seu sorriso

Refrigerantes, doces, café ou outros alimentos que possam prejudicar o seu sorriso devem ser excluídos da sua alimentação com alguma antecedência. Se passar por um processo de branqueamento ainda é mais importante evitar estes alimentos.

4. Aproveite os tratamentos caseiros

Estes tratamentos devem ser aproveitados com alguma cautela para não prejudicar os dentes. Se tiver feito tratamento dentário recentemente, pondere se realmente necessita destes tratamentos pois podem ser prejudiciais.

Alguns exemplos de tratamentos disponíveis são o uso de bicarbonato de sódio e a escovagem suave das gengivas com morango esmagado. Ambos darão a sensação de dentes brancos para o casamento; as fotos ficarão excelentes!

5. Faça uso de algumas dicas de beleza (para homens e mulheres)

Muitos dos truques de beleza são para mulheres, mas alguns também podem ser usados em homens, ajudando a realçar o sorriso.

Um dos truques é escolher um batom adequado, sendo o vermelho a melhor opção; os homens podem escovar suavemente os lábios para ativar a circulação e dar um aspeto mais avermelhado, tornando o sorriso mais bonito.

A base usada também pode influenciar o aspeto mais branco ou mais amarelado. Escolha uma base com cinzento na sua composição e consiga um sorriso mais brilhante.

Se vai casar e quer ter um sorriso perfeito, estas dicas devem fazer parte do seu plano. E visite o seu dentista com alguma antecedência para que, juntos, façam um plano personalizado.

ASSINE POR UM ANO A VISÃO, VISÃO JÚNIOR, JL, EXAME OU EXAME INFORMÁTICA E OFERECEMOS-LHE 6 MESES GRÁTIS, NA VERSÃO IMPRESSA E/OU DIGITAL. Saiba mais aqui.