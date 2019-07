6 sugestões de atividades ao ar livre para fazer com os seus filhos nestas férias

Praia

É um clássico, para miúdos e graúdos. A praia é um local fabuloso, com inúmeros benefícios para a saúde e que pode ser aproveitado para fazer uma série quase interminável de brincadeiras e jogos em família.

Não se esqueça, no entanto, de cumprir os conselhos de segurança relativamente à exposição solar com crianças, para poder retirar todos os seus benefícios sem sofrer alguma consequência menos positiva. Os mais importantes são os seguintes:

- Evitar a exposição solar entre as 11:00 e as 17:00

- Utilizar um protector solar adequado à idade do seu filho

- Manter sempre uma t-shirt vestida, de preferência com protecção anti-UV

- Utilizar óculos de sol e chapéu com abas

- Oferecer muita água ao seu filho, para o manter bem hidratado

Andar de bicicleta

Para além de ser um óptimo modo de contactar com o meio exterior, é uma forma muito agradável de fazer actividade física. Atualmente, existem imensas ciclovias um pouco por todo o país, seja em ambiente urbano, seja em ambiente mais rural/florestal, pelo que faz sentido explorar um pouco esses diferentes contextos. Se o seu filho já tiver idade, aproveite para lhe retirar as “rodinhas” de apoio, pois isso fomenta a sua auto-estima e serve de motivação extra.

Não se esqueça do uso do capacete (obrigatório!) e divirta-se!

Trilhos pedestres

Hoje em dia existem muitos trilhos pedestres, com diferentes níveis de dificuldade e muito bem sinalizados. É uma ótima forma de contactar com a Natureza e não necessita de nenhuma preparação em particular, apenas boa disposição e vontade de usufruir de um momento em família sem pressas ou regras.

Cantem canções, conversem ou caminhem em silêncio, apenas a ouvir os pássaros e outros animais que possam passar por perto!

Piqueniques

É também um clássico nesta altura do ano. Comer fora de casa, com rotinas completamente diferentes e sem nenhum tipo de distração é extremamente agradável. Tenha em atenção apenas dois conselhos que me parecem importantes:

Escolha do local

Se possível evite locais muito “urbanos”. Faça piqueniques junto à praia, no campo ou no meio da floresta, de preferência sentados no chão. A ideia é tornar essa refeição de forma o mais diferente possível das vossas rotinas.

Escolha da comida

Preparar um piquenique não tem que ser complicado. Escolha comidas simples e não se esqueça de incluir opções e alimentos saudáveis. Os legumes frescos e a fruta tornam-se mais apetecíveis nesta altura do ano, até pelas suas cores, pelo que esses aspetos devem ser utilizados como motivação extra.

Conhecer cidades novas

As experiências diferentes enriquecem sempre as crianças, pelo que faz sentido tentar proporcionar-lhes, sempre que possível o contacto com realidades distintas. Assim, tente ir até cidades diferentes da sua, para mostrar edifícios e locais que o seu filho nunca viu, de forma a que ele vá interiorizando toda essa diversidade e aprenda a valorizá-la.

Um aspeto importante é que não é necessário ir para muito longe de casa para se descobrir locais interessantes, basta procurar com alguma atenção!

Geocaching

Este último conselho pode ser um pouco desconhecido para grande parte das pessoas, pelo que vou tentar explicar do que se trata.