10 dicas para comprar nos saldos

1 – Limpar o guarda-roupa previamente

Fazer uma arrumação geral no armário é fundamental para perceber as peças que tem, evitando comprar repetido, e as que lhe fazem falta. Faça uma lista dos artigos de que necessita e que sabe que irão combinar com os que já tem.

2 – Estipular um orçamento

E cumpri-lo! Faça as contas ao budget que tem disponível e subdivida-o entre vestuário, calçado e acessórios. Ou então estipule um valor máximo que quer gastar por peça, consoante o número de vezes que prevê utilizá-la.

3 – Comprar online

É a opção ideal para quem não gosta da desarrumação das lojas físicas nesta fase. Pesquise nos sites e coloque as peças que quer comprar no carrinho de compras digital. Confirme se é possível efetuar troca ou devolução, caso a roupa não lhe sirva ou fique bem.

4 – Escolher o melhor dia e hora

Evite os fins de semana e os finais de tarde. A horas e dias de maior afluência tornam a experiência dos saldos em loja física menos agradável, com a desarrumação e a dificuldade em encontrar peças e tamanhos. Vá de semana, preferencialmente à primeira hora da manhã.

5 – Experimentar a roupa

Esta dica é fundamental principalmente nas lojas que não permitem trocas ou devoluções em período de Saldos. Nem sempre é comodo esperar nas filas dos provadores mas garanta que a peça lhe serve e fica bem antes de se comprometer.

6 – Não comprar tamanhos aleatórios

No seguimento da dica número 5, por muito aliciante que seja um preço, não compre uma peça num tamanho que não é o seu. Vai acabar por deixá-la pendurada no armário sem utilização se estiver demasiado pequena ou grande.

7 – Não fazer compras por impulso

Pense sempre duas vezes antes de comprar uma peça. Faz parte da sua lista? Está dentro do orçamento? Combina com as peças que já tem? Vai realmente utilizá-la? Faça estas questões a si mesma antes de se dirigir à caixa. Se a resposta for sim a tudo, avance!

8 – Ter atenção às etiquetas

Muitas vezes as baixas de preços são apenas uma ilusão e a diferença de valores pode ser tão pouco significativa que não compensa. Repare na percentagem de desconto e analise se vale a pena o investimento. Talvez seja preferível esperar por uma segunda baixa de preços.

9 – Comprar qualidade

Aproveite a época de saldos para comprar peças intemporais, de qualidade e que não passam de moda nem se estragam em apenas uma estação. Os investimentos a longo prazo são os mais compensadores e esta é a altura ideal para os fazer.

10 – Comprar tendências

Por outro lado, os saldos são também a altura ideal para comprar tendências, aquela peça que apenas vai utilizar durante uma estação e que no próximo ano já não estará na moda. Nestes casos, comprar nos saldos a preços mais baixos é sempre a melhor opção.