Trend Alert: Tie Dye

A tendência que surgiu nos anos 60 e 70 regressou com tudo em 2019 e poucos foram os designers a quem ela passou ao lado. Das grandes casas da moda, como Dior ou Stella McCartney a todas as prateleiras das mais conhecidas marcas de fast fashion, o tie dye está por todo o lado

A técnica que consiste em tingir tecidos, quer seja em degradê, riscas ou desenhos abstratos, através de corantes. Popularizou-se na época dos festivais hippies, como o Woodstock, e regressou agora em força.

Pode personalizar as suas próprias peças através de DYIs ou, se a veia artística não é o seu forte, opções não lhe faltam nas lojas esta estação.

Com a certeza de que vai animar os dias de verão nos festivais, na praia e um pouco por todo o lado, deixamos-lhe algumas sugestões de peças a incorporar no seu guarda-roupa se quer aderir a esta moda vibrante, psicadélica, alegre e chamativa.