O essencial sobre facetas dentárias

O que são Facetas Dentárias?

As facetas dentárias são conchas muito finas que são personalizadas para a sua boca e dentes. As facetas dentárias são coladas com um material específico que através de uma luz, de alta intensidade direccionada para o dente, seca esse material e ficam permanentemente fixas. Em vez de cobrir todo o dente, as facetas são colocadas na parte visível do dente, ou seja, na sua parte da frente, para um resultado estético superior. Esta técnica confere ao dente uma aparência muito natural.

As facetas podem ser usadas para corrigir dentes lascados, amarelados, tortos, desgastados ou irregulares. Facetas dentárias também podem ser usadas para corrigir dentes anormalmente espaçados que têm grandes espaços entre eles que na maioria dos casos as pessoas não gostam.

Facetas fazem parte da medicina dentária que trabalha a estética e podem ser personalizadas para fazer o que quiser e pode aperfeiçoar o seu sorriso tanto quanto gostaria.

Tipos de Facetas Dentárias

Existem alguns tipos diferentes de facetas para escolher, e há prós e contras para cada uma.

Facetas em compósito

As facetas em compósito são aplicadas durante apenas uma consulta. Essas facetas corrigem pequenos problemas estéticos, como dentes lascados ou rachados. Facetas em compósito também podem ser usadas, ocasionalmente, para corrigir dentes ligeiramente tortos e preencher pequenos espaços entre os dentes da frente apenas.

Essas facetas são mais acessíveis do que as facetas de cerâmica e o período de tratamento é menor, no entanto, facetas em compósito não dão a aparência final que consegue obter através de outros materiais e tendem a ficar mais amareladas e manchadas com o tempo.

Se tem uma rotina de higiene dentária excelente, este tipo de facetas pode ser indicado para si.

Facetas de Cerâmica

O efeito transformador que as facetas de cerâmica podem proporcionar é impressionante e faz com que elas valham o investimento. Facetas de cerâmica necessitam de pelo menos duas consultas para criar o sorriso ideal para si. Entre essas duas consultas o tempo de personalização das facetas de um excelente ceramista com quem o seu dentista trabalhe pode ir de 3 a 4 semanas uma vez que são executadas inteiramente à mão.

As facetas de cerâmica são adaptadas à sua boca e pode-se redesenhar forma e a cor do dente desejado. Não mudam nunca de cor e são muito mais resistentes.

Para um sorriso duradouro, mais brilhante e mais resistente a cerâmica é a escolha certa.

Facetas Imediatas

São o intermédio entre facetas de porcelana e compósito. Facetas imediatas são facetas pré-fabricadas com muitos tipos para escolher, incluindo tons de branco, formas e estilos de dentes. O seu dentista irá trabalhar para combinar a maneira como a sua boca fica com os dentes que escolher.

Facetas imediatas podem ser aplicadas numa consulta, no entanto, a desvantagem é que não está a ter facetas personalizados feitos sob à sua medida. Em relação à resistência a manchas, a qualidade não é tão boa como a cerâmica, mas essas facetas ainda dão o efeito desejado e um sorriso bonito. Na minha prática clínica esta é uma das opções que raramente uso em prol da qualidade das facetas em cerâmica.

Cuidados a ter com as suas facetas dentárias

Mesmo que não sejam os seus “dentes verdadeiros” precisa de cuidar deles como faria com os seus dentes naturais.

A duração das facetas dentárias dependem muito da sua utilização e higiene oral. Quanto maiores foram os cuidados de higiene oral maior será a sua duração.

Da mesma forma que deve fazer com os seus dentes naturais, limite os alimentos que são indutores de manchas, como café, certos chás, fumo e outras atividades prejudiciais.

Certifique-se de visitar o seu dentista com regularidade por forma a prevenir qualquer situação que possa entretanto surgir!

O importante é sorrir... muito!

