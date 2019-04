Inês Margarida Martins MODA Biker Shorts: como usar esta peça nada consensual

Inesperados, nada consensuais e difíceis de conjugar são talvez as três melhores características para descrever esta peça de roupa tão aclamada nos últimos meses e que promete invadir as ruas nesta estação. Se não sabe como aderir à tendência, aqui ficam três looks diferentes, para situações distintas, com os mesmos biker shorts básicos

Formal & Elegante Uma das formas mais comuns de usar uns biker shorts é com um blazer, para cortar o efeito desportivo e dar um aspeto mais profissional ao look. Use um cinto para acentuar a zona da cintura e criar uma ilusão de silhueta curvilínea, tornando o coordenado mais feminino. Aposte nos tons terra, pretos e dourados, que transmitem elegância e sofisticação. Desportivo & Cool Às vezes o obvio pode não ser tão simples. Uns calções de ciclista podem assumir um looks desportivo sem parecer que acabou de sair da aula de zumba. Basta que, para isso, escolha os tons certos e acrescente algum brilho. A combinação de preto com dourado é sempre Casual & Praia No espectro oposto, também é possível construir outfits com vibes boho e de beachwear usando uns biker shorts. Use um vestido tipo camiseiro, longo e branco, aberto da cintura para baixo, para dar movimento, e acessorize com itens em materiais orgânicos, como a verga, a madeira, a palha, búzios e conchas.