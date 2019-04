5 dicas para criar um closet de sonho

Planear um closet é quase tão importante quanto planear uma cozinha

1. PRECISA DE TER ESPAÇO ONDE CONSIGA ENCAIXAR UM CLOSET

Abrir o closet e ver todas as roupas e acessórios organizados é o sonho de qualquer um. Ajuda a estimular os olhos e a imaginação. Mas nem sempre é isso que acontece. Claramente que ter o tal closet ou o tal armário passa, em grande parte, por uma questão de espaço. O seu desenvolvimento é algo que não deve ser ignorado e necessita de ser projetado para funcionar. No fundo, deve surgir como uma extensão do seu quarto.

Obviamente, quanto maior for o quarto mais terá hipótese de brincar com a disposição e organização deste elemento.

Depois de encontrar o melhor lugar dentro do quarto, seja na entrada, num canto, ou até mesmo numa área limitada para este efeito, é altura de fazer um plano. Lembre-se que um closet não só deve responder a necessidades de arrumação e organização, como também pode incluir uma zona de estar no centro, uma pequena cabine para joias, relógios, acessórios e, até mesmo, um espaço para se maquilhar. Nesta fase é importante também selecionar um conjunto de imagens de armários com que se identifique, de forma a facilitar o processo.

Planear um closet é quase tão importante quanto planear uma cozinha. Este vai ser o seu espaço mais íntimo e, quem sabe, de refúgio ao bulício do seu dia a dia.

2. ESCOLHER UM REVESTIMENTO PARA O CLOSET

Cada vez mais os closets são elementos de destaque no que diz respeito aos ambientes de um quarto. Atualmente são infindáveis a quantidade de acabamentos e, na sua seleção, é importante relembrar que cada espaço é sempre singular. Repare, se tiver um quarto com dimensões relativamente reduzidas poderá ser uma mais valia as portas do closet revestidas a espelho, dando, assim, uma maior profundidade. Mesmo dentro deste acabamento temos várias opções. Pessoalmente, aconselho a tonalidade gris, a qual confere um ambiente mais sofisticado e mais confortável. A madeira será eternamente um acabamento seguro, assim como os lacados. Uma grande tendência tem sido a utilização de vidro.

Closets abertos têm a particularidade de encontrar o que precisa com maior facilidade, mas se tem dificuldade em manter tudo no lugar, este poderá tornar-se num verdadeiro caos. Nesta situação, o melhor é mesmo optar por um fechado.

Um pormenor que poderá fazer toda a diferença é colocar no interior de algumas prateleiras ou gavetas um tecido diferente, tal como pele ou veludo.

3 POR MEDIDA

Um fator que ajuda a manter o roupeiro organizado é este ser produzido sob medida. E, na verdade, este processo tem muitas vantagens, no sentido em que todos os cantos são pensados e organizados segundo uma intenção que deve ir de encontro ao que necessita. É diferente desenharmos um roupeiro para um casal, para alguém que viva sozinho ou para uma criança.

Há também algumas regras a serem seguidas quando se fala em profundidade e altura dos compartimentos de um closet. A profundidade, por exemplo, deve cumprir uma medida de 60 cm. Caso o armário não tenha portas, essa medida pode variar entre 55 e 60 cm. No que diz respeito às alturas, mais uma vez, se usar mais vestidos, deve ter isso em atenção e organizar um closet com espaços mais altos. São estes pequenos detalhes que devem ser pensados, sendo uma mais valia no processo de desenvolvimento do seu closet. Um outro apontamento são estantes angulares para sapatos e cubículos para acessórios.

4 ILUMINAÇÃO E PAVIMENTO

Há pequenos toques que irão tornar este espaço especial, como a iluminação traseira para as prateleiras e armários.

Uma carpete 100% lã passa por ser uma opção ideal, na medida em que é confortável e permite andar descalço. Os tapetes poderão ser em tons pastel ou neutros, uma vez que refletem a luz para cima, dando ao closet uma aparência luminosa e fresca. Um piso em madeira também transmite uma sensação quente, não descartando, ainda assim, a utilização de tapetes espessos.

5 DICAS

É bom incluir um toucador, um espelho de corpo inteiro e um banco versátil. Se houver espaço, é uma boa ideia adicionar um pequeno sofá ou uma chaise longue. Misturar algumas peças novas com outras mais antigas pode criar, também, um estilo peculiar. Se tiver telas grandes deve-as usar, de forma a conferir um ambiente mais aconchegante e íntimo. Se o espaço for pequeno, é essencial fazer uso de cada metro quadrado. Aqui deve investir em prateleiras altas e tirar todo o partido dos nichos ou áreas de estar.

Mais uma vez, ouse, crie e enlouqueça!