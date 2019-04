Primavera fluorescente

Com a chegada do calor fazemos uma viagem de regresso ao passado, diretamente para os anos 80, onde o disco e o néon estavam em alta

Este revivalismo é um dos vários presentes nas tendências da estação em que agora entramos, aposta forte de vários designers de topo, nas diferentes semanas da moda internacionais.

Use e abuse desta tendência em looks totais (se for atrevida!) ou opte por inserir pops de néon apenas nos acessórios ou na bijuteria. Calçado, carteiras, óculos de sol ou cintos são boas apostas para aderir a este mood divertido, sem cair no exagero.