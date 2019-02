"Agente imobiliário competente procura-se: vivo, ou muito vivo"…

Existem profissionais bons, e mesmo muito bons, em todas as áreas. Normalmente, a forma mais fácil de os encontrar é procurando referências. Sim, tal e qual como se faz para encontrar uma boa escola, um bom médico ou mesmo um mecânico de confiança. Liga-se para um amigo da nossa extrema confiança que possa ter ligações à actividade imobiliária, ou, de preferência, e melhor ainda, liga-se a um amigo que tenha tido uma muito boa e recente experiência de venda de um imóvel e pergunta-se se nos pode indicar o nome da pessoa que conduziu na perfeição a venda do imóvel.

Mas vamos imaginar que não conhece ninguém que lhe possa referenciar o tal agente imobiliário competente e muito vivo, como pode então encontrá-lo?

Nesse caso, vai exigir um pouco mais de trabalho da sua parte. Primeira etapa: perceber bem a zona onde está a sua casa. Onde está o imóvel posicionado, como se enquadra, e não sendo só a zona um ponto importante, mas também, o que a envolve, não fosse o mercado imobiliário um mercado local.

Depois, a grande missão e a segunda etapa: verificar quem vende mais e melhor na zona que definiu como zona de posicionamento e envolvente do seu imóvel, quem é realmente é o especialista da zona, o “the chosen one” do bairro.

A pesquisa de sites e portais especializados, pode-lhe dar algumas pistas, por exemplo, pode observar quem está na sua zona (entenda-se quem tem imóveis para vender no seu bairro) efectuando uma procura na sua zona de imóveis disponíveis, verificando os nomes dos agentes que mais se repetem, mas, principalmente, os que têm mais prémios reconhecidos pela marca que ele representa (caso o agente esteja associado a uma marca ou uma rede), pode igualmente ver os que têm mais imóveis reservados ou mesmo vendidos - por aqui consegue, desde logo, afunilar a sua escolha.

A net é, realmente, uma montra virtual, mas porque não fazer a mesma coisa com as placas de rua? No entanto, atenção, o mais importante é apontar as que dizem “vendido” ou “reservado”, muito cuidado com as placas que têm “vende-se” há muito tempo (subentende-se mais de 6 meses).

A comunidade local é outra fonte de informação muito útil, pergunte nos cafés ou locais de maior movimento na zona se conhecem quem é o agente imobiliário que está mais presente e que tem mais sucesso na zona.

Passada esta fase, com a qual não deverá gastar mais do que uma semana, passamos à terceira fase: selecione 3 possíveis candidatos para tratarem e cuidarem da sua necessidade, vender a sua casa. Convoque uma reunião inicial com cada um deles em separado, explique de forma sincera o seu caso e mostre o imóvel. Tente perceber quem se preocupa mais consigo, com as suas necessidades e desejos e quem demonstra mais competência e testemunhos.

Algumas dicas:

- Pergunte qual o preço certo de venda, desconfie daquele que lhe dá a resposta concreta, caso aconteça pergunte-lhe com que fundamento baseia a sua opinião e opte por aquele que não se compromete e prefere elaborar um estudo e mercado, mesmo sendo especialista da zona;

- Peça para lhe falar e mostrar testemunhos de casos de sucesso, vendas, por exemplo: quantas casas tem para vender, quantas vendeu nos últimos meses, qual o tempo médio de venda dos imóveis que promove;

- Peça referências de outros clientes, de preferência, recentes.

- Pergunte-lhe se partilha os seus imóveis (contratos de mediação) com outros agentes, no intuito de aumentar a probabilidade de venda, se a resposta for “não”, comece a colocar fortes dúvidas sobre o serviço que este profissional lhe pode prestar que passa por proteger os seus interesses de vender o imóvel;

- Pergunte-lhe se trabalha em aberto ou exclusivo, se a resposta for que trabalha em regime aberto, ou seja, que não se importa de promover o seu imóvel em simultâneo com outras imobiliárias, pergunte-lhe então qual o seu Plano de Marketing para promoção do seu imóvel e como vai partilhar e funcionar com as outras imobiliárias. Possivelmente a resposta será um pouco confusa e ambígua...

- Mas se ele lhe disser que só trabalha em exclusivo, ou seja, que pretende dedicar-se a promover e trabalhar de forma profunda e especializada o seu imóvel, pergunte-lhe então pelo Plano de Marketing e pergunte-lhe igualmente como funciona ao nível de partilhas com outras mediadoras. Se a resposta for confiante, factual e demonstrativa e se trabalhar em conjunto com outros profissionais do ramo para melhor promover o seu imóvel, então a hipótese de ter encontrado um agente imobiliário e competente na zona onde pretende vender o seu imóvel é bastante forte!

- Por fim, pergunte-lhe como faz o acompanhamento do processo desde a contratação à venda e mesmo pós-venda, como tenciona comunicar consigo para o por a par de todo o trabalho que se propõe e respectivos resultados.

Se os três forem bons, e se todos passarem em todas as questões, veja com qual sentiu maior empatia, ou seja, qual dos três se colocou melhor no seu lugar (compreensão) e lhe transmitiu maior confiança.

Quanto aos honorários, ou remuneração do serviço, pague sempre o que lhe parecer justo pelo serviço apresentado, sabendo que não existem milagres neste campo e que o barato sai sempre mais caro, se não, reflita, quando marca uma consulta com um bom médico normalmente não está a espera de um desconto, mas sim que este lhe resolva o problema, certo?

No fundo o que todos procuramos é alguém competente, mas sobretudo alguém de confiança. Lembre-se, este processo é conjunto, terá de fazer equipa com ele, pois ele vai promover o seu imóvel, mas são os dois juntos que vão vender a sua casa.

“Há uma característica em comum nos melhores profissionais que conheci, todos fizeram de seu trabalho uma arte.”

Kléber Novartes