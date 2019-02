Inês Margarida Martins MODA As cores que vão vestir o verão

O Pantone principal do ano é o Living Coral, um coral clarinho, com vibes de princesa, mas as opções multiplicam-se e vão dos amarelos aos vermelhos, passando pelos verdes secos e pelo azul

O arco-íris de tendências para a próxima estação é quente e variado, e já se começa a fazer sentir um pouco por todas as montras… O Pantone principal do ano é o Living Coral, um coral clarinho, com vibes de princesa, mas as opções multiplicam-se e vão dos amarelos aos vermelhos, passando pelos verdes secos e pelo azul. Estas são algumas das nossas sugestões: Aspen Gold 1 / 3 2 / 3 Stefan Ouwenbroek 3 / 3 Fiesta 1 / 3 2 / 3 3 / 3 Jean-Luc ABRAINI Jester Red 1 / 3 2 / 3 Starp Estudi 3 / 3 Living Coral 1 / 3 2 / 3 3 / 3 Pepper Stem 1 / 3 Christophe_Petiteau 2 / 3 Ari Custodio 3 / 3 Starp Estudi Pink Peacock 1 / 3 JPSERPA 2 / 3 StyleShoots 3 / 3 Princess Blue 1 / 3 2 / 3 3 / 3 Tumeric 1 / 3 2 / 3 3 / 3