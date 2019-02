Inês Margarida Martins MODA Branco total no inverno: sim ou não?

Os looks monocromáticos vieram para ficar, em preto, nude, tons terra e… branco! A cor mais temida no inverno, por carecer de cuidado extra para não sujar, arrebatou os corações das it girls um pouco por todo o mundo esta estação fria. Eis alguns dos nossos looks favoritos, integralmente brancos

Truques para vestir branco no inverno: 1 - Opte por peças em tons como o cru, com toques acinzentados ou nude em detrimento dos brancos "neve", mais frios e propícios a sujar. 2 - Utilize peças em materiais fortes, como as malhas, o demin ou a fazenda, e esqueça os tecidos fluidos, esvoaçantes e sem forro. 3 - Para um toque extra de elegância misture com acessórios metalizados ou em nude, que, sendo suaves, trazem a sofisticação que a cor pede. 4 - As sobreposições podem ser uma boa aposta, mas tenha cuidado para não misturar demasiados tons diferentes.