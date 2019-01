Eduardo Bastos Medicina Dentária ​​​​​​​Qual é a idade mínima e máxima para colocar implantes dentários?

Os implantes dentários substituem os dentes que se encontram ausentes na sua boca. O que é incrível nos implantes é que eles mimetizam perfeitamente os idntes naturais e são muito mais duradouros do que as próteses removíveis, para além do conforto superior

Qual é a faixa etária ideal? Idealmente colocam-se implantes dentários em pacientes acima dos 18 anos. Existem efetivamente algumas restrições para menores de 18 anos, mas em idade adulta, os fatores que os médicos dentistas têm mais em conta são em relação a problemas de saúde. Com menos de 18 anos é possível colocar implantes dentários? Abaixo da idade adulta, não se aconselha a colocação de implantes dentários, uma vez que a estrutura óssea ainda se encontra em crescimento. Existe uma idade máxima para a colocação de implantes dentários? Depois de se tornar adulto não há limite de idade para colocar implantes dentários. A maioria dos implantes que são colocados são em idade adulta e sem qualquer problema. De qualquer forma, uma pessoa idosa saudável e com uma estrutura óssea capaz de suportar implantes dentários então é elegível para esse tratamento cirúrgico. Podemos até dizer que são os idosos na sua maioria, a faixa da população que mais pode ganhar com a utilização dessa tecnologia, uma que muitas vezes se encontram em grande precariedade a nível mastigatório e estético. Para além da idade, existe outras questões a observar? Existem fatores que podem diminuir o sucesso dos implantes, como por exemplo, fumar. Além disso diabéticos, grávidas, mulheres em amamentação por norma precisam de um maior cuidado no período de cicatrização ou em alguns casos aguarda-se que essa condição mude para melhor! Em última análise, se tem idade suficiente para colocar implantes e está motivado para dar esse passo importante na sua vida, deve falar com um médico dentista que se dedica a essa valência por forma a discutir sobre o tratamento no seu caso. Esta consulta de avaliação é muito importante que seja presencial porque existem vários fatores que o médico dentista tem que avaliar juntamente consigo.