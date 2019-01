Inês Margarida Martins MODA De olhos postos no calor

Os meses mais frios do ano ainda agora começaram, mas as baixas temperaturas não têm de ser sinónimo de tristeza. Já de olhos postos na estação quente, as tendências que se seguem prometem aquecer os corações dos mais friorentos e deixar um gostinho daquilo que vai ser o melhor da moda nacional primavera/verão 2019

Alves Gonçalves e o plástico Apesar da crescente preocupação ecológica, a verdade é que o acrílico e o plástico, com transparências, recortes e aplicações, vai estar em grande evidência na próxima estação. A dupla de designers nacionais apostou nesta tendência. Se é mais discreta, opte por acessórios, como bijuteria, carteiras ou calçado. 1 / 2 UGO_CAMERA 2 / 2 UGO_CAMERA As riscas coloridas de Carlos Gil O verão ganha uma nova cor com esta tendência que Carlos Gil (que já nos habituou à sua irreverência na mistura de cores e padrões) soube aproveitar muito bem. Dê vida aos seus coordenados e não tenha medo de arriscar numa mistura de cores arrojada e primaveril. Os amarelos, os azuis e os rosas são a aposta forte. 1 / 2 UGO_CAMERA 2 / 2 UGO_CAMERA