Inês Margarida Martins MODA A invasão dos Chunky Sneakers

São uma das tendências incontornáveis dos últimos meses e parece que vieram para ficar. Os ténis com solas grossas regressam, inspirados pelos anos 90 e início do novo milénio, em cor total ou multicoloridos. Descubra as influenciadoras que já se renderam a esta tendência desportiva

