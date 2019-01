Cores e tendências de decoração para 2019

Já é possível avançar com algumas das tendências que vêm aí. Garanto-vos que se 2019 tivesse um sabor, seria algo como salted caramel, timeless and warm.

O ritual é sempre o mesmo. Dezembro é um mês que aproveitamos para fazer uma retrospetiva sobre o ano e nos preparamos para a mudança. E com alguma pujança estabelecemos novos desafios e metas.

Ano novo, vida nova! Em muitos casos, é também sinal de novos passos, comprar casa ou até mesmo remodelar o existente. Neste sentido, já é possível avançar com algumas das tendências que vêm aí. Garanto-vos que se 2019 tivesse um sabor, seria algo como salted caramel; timeless and warm. Bem... penso que acabei de ser bastante clara! Sou uma apaixonada por tons terra e guess what!!! 2019 será mesmo isso tudo. Uma união clara com a Natureza.

Para começar, a cor selecionada pela Pantone 2019 é a cor Living Coral. Vibrante e suave, ela proporciona conforto em ambientes e incorpora o desejo pela expressão lúdica.

O seu tom cai bem em sofás, no entanto, deixo a sugestão para a usar sobretudo em poltronas, cadeiras, papel de parede, abajures ou almofadas.

Como disse anteriormente, esta cor que está ligada à Terra Mãe. Concomitantemente, um dos materiais que também irá ser bastante usado será a madeira, em peças como mesas, iluminação ou cadeiras. Em suma, é o resultado de um jogo de cores e texturas repleto de equilíbrio e conforto visual. Deixo aqui algumas sugestões de candeeiros que acompanham na perfeição esta trendy. Aproveito para dizer que este tipo de material em iluminação aquece qualquer espaço, seja uma casa, restaurante, hotel...

Bom, se está a pensar que acessórios dourados se inserem bem dentro destes ambientes, então é sinal que já está a entrar na onda. Esse, de facto, é mais um elemento que chegará com força e que conjugado com a planta de eucalipto, em arranjos, completa todo o cenário tornando-o confortável.

Espero que gostem desta nova tendência. Aproveito para dizer que janeiro é sempre um mês muito especial para mim, pois é quando todos os anos vou à primeira feira de Decoração em Paris. Assim, tenho a certeza que na próxima rubrica vou aprofundar ainda mais este tema. Um bom ano a todos e bom regresso à realidade.