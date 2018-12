É Natal, é Natal, mas a Língua leva a mal

Cinco exemplos de erros de português muito comuns nesta época do ano

É Natal, é Natal! As luzes piscam, os sinos tilintam, os embrulhos encantam, os sorrisos espalham magia, a tolerância contagia.

Será a língua portuguesa também contagiada pelo espírito natalício?

1. No centro comercial havia vários pais natais ! (E não: pais natal )

O plural de pai natal é pais natais. A palavra natal, neste composto, é um adjetivo, sinónimo de natalício, pelo que deve concordar em número com o nome pai. À semelhança do que acontece com "terra natal“, cujo plural é terras natais.

2. Comemos deliciosas filhós ! (E não: filhoses )

O nome filhó tem como plural filhós, seguindo a regra geral de formação do plural em português: inserção de um «s» à forma do singular.

3. Ofereceram-nos generosas fatias de bolos-reis ! (E não: bolos-rei )

O plural de bolo-rei é, de acordo com a tradição normativa, bolos-reis. A regra é a seguinte: ambos os elementos de uma palavra composta por dois nomes flexionam no plural.

4. No dia de Natal, o peru foi uma das deliciosas iguarias à mesa! (E não: perú )

A palavra peru não deve ser escrita com acento gráfico, porque se trata de uma palavra aguda terminada em u . As palavras agudas terminadas em u (caju, menu, tabu) e em i (javali, colibri, travesti) não precisam de acento gráfico.

5. Devido ao abuso dos doces, os níveis de glicemia subiram em flecha! (E não: glicémia )

A palavra glicemia é formada por intermédio de dois elementos gregos: glykýs (doce) + emia (sangue). Este segundo elemento entra na composição de várias palavras, como anemia, leucemia, toxicemia, alcoolemia. Trata-se, pois, de palavras graves, cuja sílaba tónica é a penúltima (mi), pelo que não devem ser escritas com qualquer acento gráfico.