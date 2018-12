Tendências Inverno 2018: O que os homens devem saber sobre a moda para esta estação

Agora, vamos falar de padrões. A primeira tendência que observamos nas colecções de Inverno 2018 é a recuperação dos padrões escoceses e do chamado príncipe de gales. Vemos este padrão usado em blazers, coletes, calças e casacos. Este padrão, embora não sendo fácil para conjugar, deve ser sempre acompanhado por um maior número de peças de cor lisa. Cor que vamos buscar a uma das riscas do padrão. Assim, não corremos o risco de parecer um "carnaval" de cores e formatos.

Uma segunda tendência que vemos bastante neste Inverno é a utilização da camurça ou suede e da bombazina ou veludo cotelê. Muito em bomber jackets e em sobretudos ou overcoats. A bombazina que estava quase banida dos armários masculinos volta com pormenores de "coming back". Algo que estava nas nossas memórias volta para a cena da moda. Um material que merece muito cuidado seja no uso como na acomodação ao guardar. Vemos este material usado em casacos três quartos muito em voga nos anos 70.

Uma terceira tendência, de certa maneira, recuperada no ano passado, continua a prevalecer: a gola alta. De muitas formas e cores, encontramos esta peça que ajuda o homem, no dia a dia, a ultrapassar a gravata e a sua obrigatoriedade. Turtle neck é uma ajuda a combater o frio e, conjugada com a roupa certa, pode encaixar-se em vários looks. Seja com denim ou com umas calças de fato, pode servir a várias ocasiões. Se forem de um material fino pode servir as ocasiões mais formais com um smoking. As que são de materiais mais grossos não podem e devem ser guardadas para ocasiões menos formais.