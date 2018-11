Ideias para arrasar na sua mesa de Natal

Desde a música ambiente à mesa, todos os elementos merecem uma atenção diferente, pois esta é uma noite mágica

O Natal é uma comemoração especial, que de uma forma geral significa momento de união, de família. Os preparativos para esta época e sobretudo para a noite de véspera de Natal são sempre preparados de forma mais cuidada e especial. Desde a música ambiente à mesa, todos os elementos merecem uma atenção diferente, pois esta é uma noite mágica. Deixo aqui algumas sugestões para ajudar neste processo.

Cores

Normalmente cores como vermelho, dourado e verde são seguras e tradicionais. Se quiser fazer algo diferente, cores como azul, branco, castanhos e tons pastel também são válidas. O xadrez é também um padrão bastante natalício e muitas vezes esquecido. Se preferir um cenário mais simplista, garanto que se apostar no branco também fará uma excelente

Acessórios

Há dois acessórios dos quais eu nunca prescindo para decorar uma mesa. Velas e flores. As flores são um elemento natural que combinam com qualquer situação. Seja a mesa mais simples ou trabalhada, informal ou formal, este apontamento fará sempre diferença. É importante não esquecer que estas devem sempre situar-se no centro de mesa, sem nunca se tornarem um impedimento para as pessoas se verem e poderem confortavelmente falar. Curiosamente, uma folha que agora está a ser super usada são as folhas de eucalipto. Têm um aspeto tosco e desarranjado, mas conseguiram conquistar um lugar de destaque no que diz respeito a arranjos florais.

As velas, outro apontamento acolhedor, remetem sempre para ambientes quentes e confortáveis. E estas podem ter vários tons, combinados com o gosto pessoal ou com a restante decoração.

Outros elementos importantes são os castiçais, sobretudo para os adeptos de uma imagem mais sofisticada.

Toalhas e louças

Curiosamente, as toalhas estão perto de fazerem parte da pré história. Cada vez mais esta peça tem vindo a ser descartada. Mesmo em restaurantes, isso tem vindo a acontecer. Ainda assim, para os mais resistentes, aconselho toalhas lisas ou com discretos bordados. Se preferir entrar nesta nova tendência de “sem toalha”, mas quiser ter algum apontamento por baixo dos pratos, recordo que os individuas são uma excelente alternativa. E, sobretudo nesta época, a madeira é sempre bem vinda. Porque não usar umas bases circulares feitas a partir de troncos de árvores? Parece uma boa ideia?

As louças tradicionalmente também são sempre brancas. Contudo, se forem em tons de cinza escuros, garanto que será uma boa solução, a qual não passará despercebida a nenhum convidado.

Bem, apesar de ainda ser um pouco cedo para desejar um feliz natal, espero que estas dicas sejam úteis.