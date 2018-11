Quem cose às vezes “descoze”: Ortografia em crise

Vivendo na era da informação e da comunicação, por que razão continuamos a tropeçar diariamente em erros ortográficos? Quais as causas que poderão estar na origem desses erros? E que estratégias para os evitar

A palavra ortografia designa a forma correta de escrever as palavras. A competência ortográfica, associada ao domínio da comunicação escrita, assume, inequivocamente, um valor sociocultural relevante, promovendo cada vez mais aceitação, credibilidade e prestígio social. Não há dúvida que o sucesso profissional de uma pessoa pode ficar comprometido por uma deficiente expressão escrita ao nível da ortografia.

Sempre que cometemos um erro ortográfico, seja em contexto pessoal ou profissional, podemos ser alvo de troça ou discriminação por quem nos rodeia. Erros de ortografia como “Não te via à muito tempo!” ou “ Chegas-te a que horas?” não só mancham a nossa imagem, como também podem fazer-nos perder, em poucos segundos, um bom emprego, um bom negócio e até um relacionamento!

Enumeram-se, em seguida, alguns erros ortográficos mais comuns da língua portuguesa, muitas vezes difundidos pelos diferentes órgãos de comunicação social – imprensa, rádio e televisão.

Erros de acentuação

Trata-se de palavras que contêm excesso ou falta de acentos gráficos:

“orgão” - Forma correta: órgão

“cafezinho” - Forma correta: cafezinho

“propôr“ - Forma correta: propor

Erros fonéticos

Trata-se de erros que decorrem da pronúncia incorreta de algumas palavras:

“alcoolémia” - Forma correta: alcoolemia

“rúbrica” - Forma correta: rubrica

“mau-estar” - Forma correta: mal-estar

Erros semânticos

Trata-se de erros que decorrem do facto de existirem duas palavras muito idênticas do ponto de vista gráfico ou fonético:

“fatura descriminada”- Forma correta: fatura discriminada

“mandato de busca” - Forma correta: mandado de busca

“despoletar” - Forma correta: espoletar

Causas possíveis para o mau desempenho ortográfico

São inúmeras as causas que podem estar na origem dos erros ortográficos. As irregularidades e as especificidades ortográficas são, muito provavelmente, um dos fatores que contribuem em grande medida para as dificuldades da escrita. Como sabemos, não há uma correspondência unívoca entre sons e grafemas: uma letra pode representar vários sons ( x aile, e x ame, má x imo, fi x ar) e um som pode ser representado por diversas letras ( ch uva, x aile, a s tro, rapa z ).

A par da falta de hábitos de leitura, da falta de consulta regular de dicionários e prontuários, da falta de uma revisão atenta do texto, aspetos psicológicos como a memória e a falta de atenção poderão também ser fatores que contribuem para um mau desempenho ortográfico.

Estratégias para o aperfeiçoamento da competência ortográfica

Existem algumas estratégias que podemos adotar para aperfeiçoarmos a nossa competência ortográfica: a consulta de dicionários e prontuários é uma prática que deve ser constante e sistemática, bem como o recurso a corretores automáticos. A prática de reescrita e de revisão atenta do texto é também um aspeto que devemos valorizar.

É muito importante que sejamos regularmente expostos à forma cuidada das palavras e tenhamos contacto regular com a leitura (literária e não literária).

E para que estas estratégias se tornem eficazes, é fundamental que todos nós, falantes da língua portuguesa, possamos desenvolver a nossa consciência ortográfica, uma vez que, sem reconhecer o erro, jamais procuraremos corrigi-lo.