Todas as respostas para a procura de casa em apenas três segundos

Já existe uma ferramenta que permite agregar filtrar e “arrumar” toda a informação de imóveis para venda colocados nos sites próprios, fornecendo de forma imediata todas as certezas na oferta existente on-line

Outrora um mito e hoje cada vez mais uma realidade, a automatização de análise daquilo a que se chama o BIG DATA, ou seja, de todas as informações que hoje são massivamente e incontrolavelmente produzidas, é cada vez mais necessária.

Para o setor da Mediação Imobiliária esta necessidade é cada vez mais crucial devido à quantidade enorme de promoção de produto on-line repetida por vários agentes ou pelo próprio cliente vendedor (FSBO’S) que levanta a necessidade de contacto para filtragem de informação, ou, por outro lado, cria com o aumento e concentração de oferta em algumas marcas, a necessidade de resposta constante para os primeiros contactos. A automatização de processos de contacto por exemplo, em algumas áreas é já uma realidade, sabemos perfeitamente que falamos em chat ou através de mensagens de voz automáticas com empresas de telecomunicações, seguradoras, viagens e turismo e outros serviços, mas no setor imobiliário esta automatização que serve no fundo de filtragem ainda não acontece, pelo menos em Portugal.

Outra dificuldade que este sector apresenta no que diz respeito à informação fidedigna, mesmo após a sua evolução nos últimos anos, tem a ver com a informação face preço e o impacto que a procura, investimento estrageiro, turismo e agora recentemente, a especulação exercem sobre este. Na minha opinião para que a especulação saudável conviva tranquilamente, ou seja, abertamente através da transparência de informação entre pessoas informadas sobre o que compram e o que vendem e / ou como compram e como vendem, entenda-se, de forma consciente, será o mercado e não a especulação que tratará da sua regulação através da lei da oferta e da procura.

O ingrediente essencial para que esta harmonização aconteça é mesmo o acesso a informação atual e fidedigna. Ora vejamos, hoje se eu quiser comprar uma casa no centro de Lisboa, mais precisamente no Príncipe Real, e ainda mais precisamente, um T3 (4 assoalhadas, para os Lisboetas), uma das coisas que me preocupa mais é saber se estou a fazer a escolha certa para mim, se é mesmo a casa que necessito e para isso tenho de reconhecer a mais valia de pedir ajuda a um Agente Imobiliário competente, no entanto, será que ele me consegue dizer o valor certo, ou seja, se de facto eu estou a fazer uma boa compra face ao histórico e à procura que existente? Será que ele tem a informação de todos os imóveis disponíveis na zona?

Pois até há bem pouco tempo eu diria que não, por muito que o Agente seja competente, será sempre muito difícil ter a agregação de oferta toda existente numa única base de dados e com o risco praticamente nulo de se esquecer de um ou outro imóvel. Normalmente o que ele fazia era consultar todos os portais disponíveis agregando por si e filtrando toda a informação em relação aos imóveis à venda correspondentes aos critérios de procura, para depois dar uma visão mais clara ao seu cliente comprador, transmitindo-lhe desta forma uma certa confiança e levando-o à eventual compra. Isto tudo porque o mercado imobiliário não tem aquilo a que se chama de bolsa de imóveis (junção de todos os imóveis disponíveis no mercado), e por isso, não se consegue reunir o número de casas disponíveis para vender numa determinada zona com determinadas características. Além do mais, hoje nos sites imobiliários assiste-se a uma série de repetições de anúncios devido à duplicação de comercialização por parte dos proprietários que para além da promoção própria, entregarem os seus imóveis a várias empresas de Mediação Imobiliária que atuam ao mesmo tempo, o resultado é o caos, caos que é muito propício a enganos, mal-entendidos, e que em vez de contribui para uma transparência potencia uma clara oportunidade para a especulação menos saudável.

Como disse atrás, até há bem pouco tempo esta era a realidade, no entanto, recentemente tudo mudou. Os agentes imobiliários mais atentos e com disponibilidade para investir no seu serviço ao cliente, têm hoje à sua disposição uma nova App que vem dar respostas a todas as dúvidas colocadas anteriormente, a CASAFARI surge como uma ferramenta que permite agregar filtrar e “arrumar” toda a informação de imóveis para venda colocados nos sites próprios, fornecendo de forma imediata todas as certezas na oferta existente on-line. Não só consegue indicar todos os T3 disponíveis no Príncipe Real nos sites imobiliários, como os valores dos mesmos, e ainda as agências que estão a comercializar, permite perceber à quanto tempo está o imóvel no mercado e qual a oscilação do histórico de preço, consegue ainda evitar a duplicação de informação, pois através de tecnologia com base em Inteligência Artificial, muito utilizada pela Google, consegue perceber se a oferta do imóvel é uma oferta repetida, considerando então esta oferta como uma oferta apenas e não como duas ou três. Desta forma permite que a informação seja mais fidedigna gerando confiança.

A melhor parte vem sempre no fim, a aplicação faz esta pesquisa em apenas 2 ou 3 segundos, poupando trabalho ao agente imobiliário que de uma forma competente poderia demorar algumas horas a agregar e tratar esta informação com uma base de erro elevada.

A App CASAFARI representa um autêntico Trivago para o setor imobiliário e está disponível para as agências imobiliárias aderentes. A única contraindicação é que tudo o que não está on-line, a aplicação não consegue “apanhar”, no entanto e com o cruzamento de sinergias, acredito que isto é apenas o princípio de uma nova era na mediação imobiliária.