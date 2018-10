A pigmentação da gengiva e o que já se pode fazer quanto a isso

As pessoas que têm consciência deste facto acabam por ter sorriso mais tímido e fechado. No entanto, felizmente, há tratamentos que podemos fazer para mudar a qualidade de vida dessas pessoas e torná-las mais felizes

Nos últimos 15 anos, passei a maior parte da minha profissão a melhorar esteticamente sorrisos, no que respeita à forma, cor e posição do dente. Estas alterações foram feitas principalmente com a utilização de facetas cerâmicas.

No entanto surgiu um novo desafio na medicina dentária estética que não tem nada a ver com os dentes e sim com a gengiva - a pigmentação da gengiva. Clinicamente conhecido como hiperpigmentação gengival.

Se as suas gengivas parecerem escuras ou negras pode ser decorrente de hereditariedade, origem étnica, certos medicamentos ou doenças, ou uma forma avançada de doença periodontal ou gengivite. Na maioria das circunstâncias, as gengivas negras não provocam dor, mas podem fazer com que se sinta desconfortável com a sua aparência ou se sinta constrangido em sorrir.

A maioria das pessoas tem as gengivas rosadas, no entanto, assim como não há duas impressões digitais iguais, algumas variações na coloração da gengiva também são normais. Às vezes, as gengivas podem aparecer escuras ou negras devido a uma maior concentração de melanina ou desequilíbrios na pigmentação. Esta condição ocorre mais commumente em etnias de pele mais escura, mas pode ocorrer em qualquer etnia dependendo da concentração de melanina nessa pessoa. A melanina é responsável por determinar a cor da pele e do cabelo e está presente em diferentes graus. A melanina é uma substância natural no nosso corpo, responsável pela pigmentação como as sardas, manchas escuras na pele e é o que confere o bronzeado.

Algumas doenças acontecem devido a um aumento na produção de melanina. Só para citar algumas, o raro distúrbio endócrino doença de Addison, a doença hereditária intestinal, a síndrome de Peutz-Jeghers e a doença óssea, a doença de Von Recklinghausen podem causar manchas de escurecimento e descoloração que podem afetar as gengivas, assim como outras partes do corpo.

Fumar, certos medicamentos como minociclina, agentes antimaláricos ou antidepressivos tricíclicos, ou coroas ou restaurações com amalgama (que raramente é usada hoje em dia) também podem causar descoloração das gengivas.

Se as gengivas escuras fizerem com que se sinta constrangido e gostaria de ter um sorriso mais agradável, não desespere porque existe tratamento. A zona de cor escura muitas vezes pode ser removida através de um procedimento indolor que revela o tecido de cor rosa por baixo. Após o processo de cicatrização a gengiva de cor mais clara permanece.

