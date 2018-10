20 truques para parecer mais magra

Independentemente do peso ou da idade, todas temos aquelas zonas do corpo de que não gostamos tanto e outras das quais nos orgulhamos. Aprenda a tirar partido dos seus pontos fortes e a camuflar os que lhe causam maior desconforto, com estas 20 dicas para esconder os quilinhos a mais ou as desproporções corporais

A lingerie ideal

Uma roupa interior adequada é meio caminho andado para que se sinta melhor na sua pele. Se a sua genética foi generosa consigo, opte por sutiãs de maior suporte, como os modelos balconette. Cuecas de cintura subida também ajudam a manter tudo no sítio.

Alerta padrões!

Embora os padrões sejam algo arriscados para mulheres mais volumosas, é possível fazê-los resultar. A regra é simples: use peças com padrão nas zonas mais estreitas do corpo e lisas nas zonas mais largas. Além disso, quanto menor for o padrão melhor.

Casacos à altura

Se for baixinha, tenha atenção à altura dos casacos que usa. Prefira-os pela cintura ou quadris e nunca abaixo das ancas, para evitar um efeito visual retangular. Aposte em casacos estruturados, como o blazer, e cintados, para criar uma sensação visual de ampulheta.

Cintura de vespa

Todas as dicas que puder seguir para afunilar a cintura são sempre bem-vindas, pelo que deve usar e abusar delas. Em vestidos largos e monocromáticos acessorize com um cinto fino, mais elegante, ou com um lenço de cores alegres e vibrantes para um pop de cor e diversão.

Cintura subida

A regra é simples e universal: tudo o que a fizer parecer mais alta, fá-la-á parecer também mais esbelta. Use calças, saias ou calções de cós subido, para uma ilusão de maior altura de perna. Os modelos paper bag são ótimos para criar uma ilusão de cintura bem demarcada.

Cores sólidas

Peças lisas e em tons escuros ajudam igualmente no efeito de emagrecimento visual. No que toca a jeans, prefira-as sempre sem lavagens ou rasgões, em cortes clássicos a com as bainhas à altura do tornozelo. Quanto mais simples melhor!

Corte de Imperatriz

Vestidos fluídos são ótimos aliados para as mulheres que se sintam menos confortáveis com a barriguinha. Com decotes proeminentes (ou não), ajudam a destacar esta zona e a esconder os quilinhos a mais no abdómen. São ideias para eventos e cerimónias que exijam elegância.

Cortes verticais

Alongar a silhueta e criar a ilusão de maior altura é o que pretende? Opte por sobretudos ou trench coats compridos, de cortes retos e cores únicas, que trazem maior prolongamento do look. Capas e sobreposições são também formas vencedoras de criar este efeito.

Decote em V

Para todos os formatos de corpos (à exceção do triângulo invertido em que os ombros são mais largos do que as ancas) esta é uma boa dica para chamar a atenção para o decote e equilibrar as proporções do corpo. O decote em V alonga a silhueta e torna-a elegante.

Equilíbrio de volumes

Aqui reina a proporcionalidade inversa. Se tem a anca larga opte por usar peças com volumes, como enchumaços ou folhos, na zona superior do corpo. Mas se, pelo contrário, tem o peito mais volumoso, opte por peças em peplum, que destacam a zona da cintura e quadril.

Looks monocromáticos

Um look de cor total cria uma ilusão de continuidade, logo, de alongamento do corpo. Um vestido comprido, um jumpsuit ou mesmo um fato completo, são as peças ideais para criar este efeito. Opte por tons neutros e, se preferir jogar pelo seguro, escuros.

Mangas na medida certa

Um dos maiores dilemas das mulheres que têm mais volume na parte superior dos braços é saber que tipo de mangas escolher para o disfarçar. As mangas a três quartos são as mais indicadas. Escolha peças com volumes na zona do peito para desviar as atenções.

Pontos fortes

Uma das formas mais eficazes de disfarçar as zonas de que menos gostamos é evidenciar os melhores atributos. A zona do pescoço, ombros e clavículas é frequentemente uma das favoritas, por isso, escolha acessórios chamativos que direcionem o olhar para aí.

Preto, a cor segura

Não há como contornar. O preto é a cor o efeito visualmente adelgaçante por excelência. Melhor ainda se for num look integral, com um cinto e decote em V. Um mix de detalhes que irá contribuir para uma aparência sofisticada e elegante, e com vários quilinhos a menos…

TOMMASO VECCHI cfc@email.it

Riscas ao alto

Apesar de serem um dos mais temidos padrões, as riscas podem beneficiar uma silhueta volumosa se usadas na orientação correta: vertical. Opte por peças longas e em cores neutras, como o preto ou cinza, e com riscas fininhas em detrimento das grossas.

TOMMASO VECCHI cfc@email.it

Saias trapézio

O chamado corte em A ajuda a disfarçar as gordurinhas localizadas na zona inferior do abdómen e nas coxas, além de oferecer maior conforto e facilita os movimentos. Para um visual alongado o comprimento ideal é abaixo do joelho e a cintura deve ser subida.

Saltos altos

Uma dica universal e consensual: quanto mais alta parecer mais esguia parecerá a sua silhueta. Os saltos altos são aliados infalíveis para tal, mas tenha cuidado. Evite os tacões e opte por stilettos (pontiagudos e com salto fino), que oferecem maior comprimento ao pé.

Sapatos nude

Se não é adepta de saltos altos ou o seu dia a dia não o permite, sapatos em tons nude (do tom da sua pele) são a alternativa a reter. Por não criarem contraste com o tom de pele dão uma ilusão de continuidade e alongamento da perna, fazendo-a parecer mais alta.

Tornozelos à vista

O segredo é manter a descoberto a zona mais estreita da perna: o tornozelo. Tenha atenção às bainhas das calças, que deverão ser um dedo acima do tornozelo, e troque os sapatos com fivelas neta zona pelos slingbacks, que atam atrás, acima do calcanhar.

Andre Ngan Meng

Tudo no sítio!

No que diz respeito aos jeans, todas queremos o maior conforto possível, certo? Existem vários modelos no mercado que têm efeito push up (que ajudam a realçar o rabo), push in (para adelgaçar a zona abdominal) ou mesmo shaper (com um efeito adelgaçante geral).