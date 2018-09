Senhorio e inquilino: amor com amor se paga

Conselhos de um especialista em mediação imobiliária

Com o mercado de arrendamento em queda muito por falta de produto disponível para transações e naturalmente, pela enorme subida dos preços, voltam a nascer os velhos conflitos de interesse, que na minha opinião, nunca tinham sido esquecidos pelas duas principais figuras desta atividade, o Senhorio, e o Inquilino.

Portugal em particular e outros países na generalidade, sofrem com este conflito causado essencialmente pelas leis adotadas no passado e pelas leis hoje vigentes que infelizmente não têm sabido como atenuar esta relação. Para melhor exemplificar o que quero dizer com isto, tomei a liberdade de citar uma frase antiga dita por um investidor nesta área: “o arrendamento é o único negócio do mundo em que o dono do negócio deseja a morte do seu cliente”. Esta frase, polémica e marcante, remonta à época das rendas congeladas onde os Senhorios se sentiam extremamente injustiçados por receberem rendas tão baixas que não lhes permitia qualquer tipo de remuneração adequada para o fim a que esta atividade se destinava e muito menos, para qualquer tipo de rentabilidade, razão pela qual muitos degradaram o seu património e faliram.

Outro problema que envenenou esta relação foi a falta de confiança, confiança que o Senhorio deve ter em relação ao seu Inquilino, não só ao nível do cumprimento de pagamentos a tempo e horas, mas também em relação à sensibilidade da necessidade de preservação do seu bem por parte do Inquilino. Por outro lado, também temos o Inquilino que sofre com a atual situação de mercado que passa por: degradação do imóvel que habita por falta de manutenção; ações de despejo devido à necessidade de aumento de renda; ou ainda, pela eventual necessidade de ocupação do imóvel por parte do seu Senhorio. Para além destas, são várias as razões que levam ao “azedar” desta relação que passa de amor a ódio muito rapidamente, mas o que há a fazer?

Será que haverá formas de melhorar ou atenuar esta situação?

Começo por dizer que nem todas as situações são más, também há Senhorios e Inquilinos felizes e com vontade de prolongar a sua relação! O que penso que de facto se pode ter em conta nesta relação é, como quase tudo na vida, que os problemas se podem evitar utilizando o princípio da prudência, ou seja, no caso do Senhorio, não cair na tentação de aceitar qualquer Inquilino, e no caso do Inquilino, ter a noção das suas reais possibilidades quando arrenda, garantindo que tem capacidade financeira para o fazer e garantindo que esclarece todas as objeções antes da assinatura do contrato.

Colocando a legislação atual de lado, até porque a análise que estou a fazer não é jurídica mas sim relacional, alguns conselhos:

SE FOR SENHORIO:

- Verifique bem o valor do seu imóvel no mercado de arrendamento, tente não especular e aceite a sua promoção ou promova-o sempre pelo seu valor de mercado, neste caso, até poderíamos dizer que um bom arrendamento é um arrendamento pelo valor justo de mercado no momento da assinatura do contrato;

- Qualifique os potenciais Inquilinos, não olhe apenas à sua capacidade financeira, mas centre-se também nas suas motivações, necessidades e objeções;

- Obtenha informação sobre o risco da transação. Hoje em dia já há empresas que disponibilizam este serviço;

- Mesmo após a decisão de avançar, promova uma reunião física com o seu potencial Inquilino antes de assinar o Contrato de Arrendamento, confie no seu instinto, normalmente, não falha;

- Durante o Contrato de Arrendamento, esteja sempre disponível para ajudar o seu Inquilino nas suas solicitações, desta forma constrói uma relação de respeito mútuo e ainda fideliza o seu Inquilino;

- Sempre que possível, recorra a um Agente Imobiliário competente e especialista nesta área, verá que será sempre uma ajuda preciosa.

SE FOR INQUILINO:

- Comprometa-se apenas com aquilo que pode cumprir, evite ser levado pelo entusiamo;

- Procure o imóvel que precisa e não o que sonha ter. Analise bem vários aspetos como o estado do imóvel, transportes, infraestruturas envolventes, enfim, conheça bem a zona e a casa, coloque todas as objeções antes da assinatura do Contrato de Arrendamento;

- Colabore com o seu potencial Senhorio ou com quem o represente no momento da entrega de papéis e informação com vista à celebração do Contrato de Arrendamento;

- Mantenha o imóvel em bom estado e sempre que houver alguma situação anómala, informe o seu Senhorio, desta forma constrói uma relação de respeito mútuo e ainda fideliza o seu Senhorio;

Pague SEMPRE a renda dentro do prazo. Não se esqueça que habitualmente as rendas se pagam do dia 1 ao dia 8 de cada mês, é uma tolerância prevista na lei;-

- No dia que decidir sair, tenha em conta os prazos acordados de aviso e facilite eventuais visitas de futuros Inquilinos.