A utilização de Botox na Medicina Dentária

Saiba tudo sobre os tratamentos com com Toxina Botulínica para tratar questões estéticas e de saúde simultaneamente

Qual é o tratamento estético mais utilizado no mundo?

Provavelmente pensa que é o branqueamento dentário, mas o tratamento com Toxina Botulínica para as linhas de expressão é o pedido de estética número um! Lasers, tratamentos de pele e preenchimentos dérmicos são os seguintes. Para a maioria dos grupos etários, o Toxina Botulínica cria o maior impacto visual.

Qual o principal motivo pelo qual um paciente procura tratamento estético facial?

O processo de envelhecimento e os fatores ambientais, como a exposição ao sol, têm efeitos prejudiciais sobre a pele. A sociedade atual valoriza muito uma figura saudável e jovem.

Os pacientes querem ter uma aparência melhor e portanto também querem eliminar as linhas de expressão verticais indesejadas, as linhas horizontais da testa e os “pés de galinha" em redor dos olhos. Embora se pense que um dentista dá mais atenção aos dentes, hoje em dia, na minha prática clínica, em tratamentos estéticos, associo tratamentos com Toxina Botulínica para minimizar as rugas de expressão indesejadas. A Toxina Botulínica relaxa os músculos e diminui essas mesmas linhas.

O tratamento com Toxina Botulínica tem algum efeito além das linhas e rugas?

Depois dos tratamentos faciais com Toxina Botulínica os pacientes não só estão com uma aparência mais rejuvenescida mas também com um sentimento de bem-estar consigo mesmo. Para além de ter um objetivo estético, ao realizar tratamentos na face superior com Toxina Botulínica, usando doses terapêuticas mais altas, há uma diminuição na dor, dores de cabeça, dor miofascial, enxaquecas, nevralgia do trigémeo, etc. Através do diagnóstico adequado, pode-se determinar a origem do problema e personalizar o modelo de injeção.

Como se consegue associar tratamentos estéticos e de saúde na utilização da Toxina Botulínica?

Muitas vezes é possível tratar questões estéticas e de saúde simultaneamente.

Quando o dentista relaciona as vias motoras eferentes, as vias sensoriais aferentes e a ação do SNC, torna-se possível ajustar o modelo de tratamento com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos para dor, cefaleias e enxaquecas, bem como para melhorar a estética facial.

Como é que eu integro esses procedimentos na minha prática clínica?

Formação é essencial e é um passo fundamental na minha prática clínica para um crescimento profissional contínuo e sempre atualizado. Este ponto é fundamental para estarmos confiantes na execução do tratamento, executando-o em plena segurança e alcançar resultados previsíveis. A realização de protocolos clínicos para a sequência do tratamento fornece uma estrutura que faz com que os procedimentos fluam sem problemas. A equipa também deve ser formada de maneira a conseguir dar resposta em todos os passos de todos os tratamentos e fornecer o melhor cuidado no pré, durante e pós tratamento.

Por que é que um paciente consideraria fazer tratamentos com Toxina Botulínica num dentista?

Em primeiro lugar existe um forte elo de confiança entre o paciente e o médico dentista e em segundo lugar o próprio dentista é bastante especializado e formado na anatomia da cabeça e pescoço. Além destes dois pontos fundamentais o médico dentista tem a motricidade fina muito desenvolvida, uma vez que executa tratamentos com rigor microscópico, o que o torna muito hábil na utilização de seringas e agulhas.

Como se consegue ter resultados previsíveis e desejados?

Resultados previsíveis são o resultado de formação e treino adequado que inclui uma extensa revisão da anatomia, o registro apropriado dos casos clínicos, através de fotografias, e consultas de follow-up adequadas após o tratamento. A técnica utilizada é fundamental para que não aconteçam efeitos indesejados.

O que é que melhorou na minha prática clínica a introdução do Toxina Botulínica?

Os pacientes que a quem fazemos tratamentos com Toxina Botulínica ficam obviamente com um aspeto mais rejuvenescedor o que por sua vez traz um aumento da sua auto-estima. O tratamento com Toxina Botulínica pode inclusivamente melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo significativamente a dor de cabeça e pescoço se for o caso.

Quais os tratamentos clínicos em que mais utilizo Toxina Botulí nica ?

1 - Bruxismo

O Toxina Botulínica é sem dúvida uma excelente opção de tratamento para diminuir a atividade muscular e espasticidade excessivas. O tratamento de eleição para o Bruxismo é a elaboração de uma goteira de relaxamento colocado apenas nos dentes da frente. Este tratamento protege com sucesso os dentes dos danos provocados pelo ranger de dentes e diminui a pressão exercida a nível muscular. Em casos muito severos inicio o tratamento com a goteira e com a aplicação de Toxina Botulínica cuja duração é de mais ou menos 4 a 6 meses. Quando o efeito desaparece avalio a necessidade de repetir o tratamento com a toxina botulínica até atingirmos o alívio muscular desejado e estável.

2 - Reposicionamento Labial

Alguns pacientes, ao sorrir, têm o lábio superior mais elevado e acabam por mostrar grande parte da gengiva. Essa exposição excessiva conhecida como sorriso gengival pode causar um grande desconforto fazendo com que deixem de sorrir ou escondam a boca com as mãos.

A Toxina Botulínica também pode ser utilizada no tratamento do sorriso gengival, que age impedindo ou diminuindo a contração muscular, impossibilitando a gengiva de se evidenciar sempre que o paciente sorri. Trata-se de uma excelente alternativa para quem quer fazer essa correção.

Os resultados da Toxina Botulínica são temporários, podendo durar até seis meses, dependendo da reacção individual. Depois desse período, ocorre um retorno da função neuromuscular. Sendo assim, o tratamento com toxina botulínica não pode ser considerado definitivo.

3 - Estética Facial

Como já referi no artigo, hoje em dia, e após a reabilitação oral, é muito comum os pacientes quererem diminuir as rugas faciais e até corrigir a linha do sorriso juntamente com, para além da Toxina Botulínica, preenchimento com ácido hialurónico.

A toxina botulínica, sem dúvida, alargou o horizonte da medicina dentária e está a incentivar os dentistas de todo o mundo a incluí-la na sua prática clínicas não só para fins estéticos mas muito para patologias clínicas.

