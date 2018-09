Trend alert! Estas são as tendências para o outono/inverno

Venha conhecer as tendências que vão assaltar os nossos armários nos próximos meses

Agora que os dias frios se aproximam e o verão intermitente de 2018 está quase a dar as últimas, vamos conhecer as tendências que vão assaltar os nossos armários nos próximos meses. Eis as peças a não perder no próximo outono/inverno:

Bem-vindos à selva!

1 / 2 2 / 2

O animal print voltou em força. Girafas, tigres, zebras e o famoso leopardo estão de regresso às prateleiras de todas as lojas. Use-o com moderação: se optar por uma peça marcante, como um sobretudo, conjugue-a com um look de cor total, como o preto ou o camel.

Super mulher

1 / 2 2 / 2

Não são apenas os super-heróis que têm direito a usar capas. São o agasalho da estação por excelência e tomaram conta das passarelas um pouco por todas as cidades da moda mundiais. Longas e com golas oversized, querem-se em tons sólidos e quentes.

Jogamos xadrez?

1 / 2 2 / 2

O padrão tartan, que nos remete incontornavelmente para o universo colegial, continua a dar cartas no leque de tendências, estação após estação. Regressa agora numa variante de cores, do vermelho ao verde e do amarelo ao azul, passando pelo sempre clássico monocromático.

Go with the flow…

1 / 2 2 / 2

Os vestidos destruturados e em tecidos fluídos não são estrelas apenas na estação quente. Este outono/inverno querem-se longos, oversized e sem padrões. Mas cuidado com os tecidos acetinados, pois têm tendência para aumentar visualmente o volume.

O regresso das franjas

1 / 2 2 / 2

Desta vez num registo mais sofisticado e elegante, as franjas surgem agora aplicadas em vestidos de noite e de cerimónia, em materiais nobres como a seda ou o cetim. Longe vão os dias em que o estilo cowboy detinha o monopólio desta tendência.

Entre o hippie e o lenhador

1 / 2 2 / 2

Mistura de padrões, materiais fortes como o algodão, a lã ou o tweed e apliques de rendas, pelo ou pompons, são os motes para esta tendência. Estas peças não passam despercebidas e devem ser usadas conjugando com outras simples e clean, ou apostando nos acessórios.

O futuro, hoje

1 / 2 2 / 2

Os materiais metalizados e holográficos são outra das tendências que não irá passar despercebida esta estação fria. Peças futuristas e com look arrojado farão parte do guarda-roupa das mais corajosas e que gostam de brilhar por onde passam.

Malhas, malhas, malhas…

1 / 2 2 / 2

Quentes e fofas, as camisolas de malha passam a vestidos, casacos ou jumpsuits. Peças full look que aliam o conforto à moda e que devem ser de cortes que ajudem a acentuar as curvas femininas e beneficiem a silhueta. Use peças longas com uma faixa que realce a cintura.

Layering is the key

1 / 2 2 / 2

Uma regra universal e que não sai de moda: as sobreposições. Este ano querem-se em “ton sur ton” ou com contrastes bem vincados. O importante é que acrescentem volume e conforto aos outfits dos meses frios.

Retro reinventado

1 / 2 2 / 2

As camisas e lenços dos anos 80 estão de volta, mas desta vez com um twist. Dos criadores de alta costura aos provadores de todas as lojas de fast fashion, chegaram para ficar e são uma das tendências mais marcantes da estação.

Get the party started!

1 / 2 2 / 2

Cores vibrantes, arrojadas e… para todos! Apesar de não reunir consenso (e de não ser indicado para qualquer ocasião) o neon é incontornável. Aposte nos acessórios, como malas e sapatos, que dão um toque fun ao coordenado sem o tornar infantil.

Ombros acolchoados

1 / 2 2 / 2

Mais uma tendência dos anos 80 que regressa em força mais de 3 décadas depois. Os ombros estruturados e com um efeito volumoso são ideais para criar uma ilusão de equilíbrio na silhueta da mulher latina, tipicamente em formato de pera, mais larga na zona da anca.