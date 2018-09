Vírgula sim ou vírgula não?

A vírgula é, e digo-o convictamente, o sinal de pontuação que mais dor de cabeça dá a quem escreve. Mesmo para quem tem boas competências de escrita, muitas vezes a hesitação surge: “Deve-se ou não colocar uma vírgula neste contexto?”

Há quem conheça as regras do uso da vírgula e as aplique bem, há quem as desconheça totalmente e ainda há quem ache que a vírgula de pouco ou nada serve. Será mesmo assim?

Convido-o a analisar comigo as frases seguintes, que diferem apenas na presença vs. ausência de vírgulas. Poderá comprovar que, de facto, uma vírgula pode alterar o significado de uma frase:

1 - O irmão da Ana que mora em Paris não vem ao casamento.

2 - O irmão da Ana, que mora em Paris, não vem ao casamento.

A frase (1) tem um significado diferente da frase (2), concorda? Siga, por favor, o meu raciocínio:

Na frase (1), a oração “que mora em Paris”, estando sem vírgulas, restringe o âmbito do nome irmão, ou seja, indica-nos que só o irmão da Ana que reside em Paris é que não vem ao casamento (dando-nos, assim, a ideia de que a Ana tem mais irmãos para além desse).

Na frase (2), a oração “que mora em Paris”, estando entre vírgulas, dá-nos uma informação acessória, pelo que a sua omissão não altera o sentido global da frase: o irmão da Ana não vem ao casamento (concluindo nós que ela só tem um irmão).

A presença vs. ausência de vírgulas determinou, efetivamente, uma mudança de significado nestas frases.

Feita uma reflexão sobre a importância da vírgula, vejamos, agora, em linhas gerais, os contextos obrigatórios e proibidos do uso da vírgula.

A vírgula marca uma pausa breve e deve ser usada nos principais casos que se seguem:

Casos obrigatórios

1 .Usa-se para separar a saudação do vocativo: Boa tarde, Mafalda.

2. Usa-se para separar orações relativas explicativas: O Luís, que é o melhor aluno da turma, recebeu um prémio de mérito.

3. Usa-se para separar expressões adverbiais de tempo, de lugar, de modo, etc.: Na semana passada; em Coimbra; na sequência do seu contacto telefónico…

Em suma, a vírgula usa-se para separar elementos que não são essenciais na frase, isto é, que podem ser omitidos sem que a frase fique incompleta ou incorreta. Pelo contrário, todos os elementos que são fundamentais para a compreensão de uma frase nunca se separam por vírgula. Ora vejamos os principais casos:

Casos proibidos

1. Entre o sujeito e o predicado: A livrança proveniente do contrato de Leasing, foi anulada.

2. Entre o verbo e os seus complementos: O diretor informou os colaboradores, de que o horário das reuniões será alterado.

3. A separar uma oração relativa restritiva: Os atletas, que não passarem na fase eliminatória, não poderão participar na Final.

Termino com um desafio: por que razão a frase seguinte, sem quaisquer vírgulas, não está correta?

* Os linces que são mamíferos estão em vias de extinção.

Vista a bata de linguista e, com uma lupa, analise minuciosamente a frase acima. Tenho a certeza de que chegará a uma boa conclusão!

Marcamos encontro no próximo artigo?