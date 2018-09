Existe um novo portal português de apoio à Maternidade e Paternidade!

'Pediatria para todps' é um projecto em expansão…

Durante a minha formação enquanto Pediatra, sempre quis criar um blogue que tivesse como objectivo ajudar os pais e mães a aproveitar ao máximo o melhor que pode acontecer na vida de qualquer pessoa: ter um filho! E foi assim que surgiu esta ideia…

Em 2011 criei o blogue Pediatria para Todos, com o grande propósito de tentar fazer chegar às famílias um conjunto de conhecimentos e informações que pudessem ajudar os pais a tomar as melhores decisões. Hoje em dia a disponibilidade de informação na internet é gigantesca, mas nem todas as fontes são fidedignas e foi essa a principal motivação: garantir informação de qualidade , científica e teoricamente validada e numa linguagem acessível a toda as pessoas.

O projecto cresceu de forma exponencial e actualmente conta com mais de 8.500.000 visitas, um pouco por todo o Mundo.

No entanto, uma vez que a Saúde das crianças vai muito para além da Pediatria, senti a necessidade de lançar um portal de informação mais abrangente para as famílias portuguesas, com o rigor científico e o interesse das crianças como únicos critérios.

Assim, decidi reunir um conjunto de Especialistas em diferentes áreas úteis à Saúde e Bem-estar dos bebés e crianças, passando a contar com a sua colaboração nas questões da Parentalidade, Cirurgia Pediátrica, Pedagogia, Psicologia, Oftalmologia Pediátrica, Sono, Babywearing, Osteopatia Pediátrica, Terapia da Fala e Nutrição.

O portal www.pediatriaparatodos.com reúne ainda mais de 500 posts, artigos e vídeos tutoriais elaborados para o blogue Pediatria para Todos, bem como publicações de imprensa e participações televisivas. Essa informação passa a ser disponibilizada em oito categorias (Amamentação, Alimentação, Conselhos, Segurança, Doenças, Vacinas, Mitos e Curiosidades), facilitando a consulta por parte das famílias. O objectivo é ajudar os leitores a gerir a informação, em tempo útil aos seus interesses e às necessidades dos seus filhos.

O novo portal inclui também um Fórum de entreajuda e discussão, permitindo aos pais partilhar dúvidas e experiências, por forma a constituir mais um recurso de informação construtiva e pedagógica. A ideia é criar uma comunidade em que os leitores do blogue se possam ajudar uns aos outros, partilhando as suas dificuldades e a forma como lidaram com elas, permitindo que eles próprios tenham também uma voz “activa” no novo portal.

Não existe nenhum site do género em Portugal, pelo que se trata claramente de um projecto inovador e original. Penso que pode ser uma ajuda significativa no dia-a-dia de muitas pessoas, ajudando-as a “descomplicar” e poder usufruir mais dos seu filhos.

Acredito sinceramente que a Pediatria tem que sair dos hospitais e consultórios e aproximar-se verdadeiramente da população, pois só assim se consegue melhorar o estado de saúde da nossa população!

Ficou curioso?