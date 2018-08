Teste de História, 8º ano, 2071

Quais dos memes com que o Irão respondeu ao tweet de Trump podem ter precipitado a III Guerra Mundial? Na resposta, cite alguns dos memes mais engraçados.

Ilustração: João Fazenda

1. Qual dos tweets do presidente americano Donald Trump lhe parece ter tido mais impacto na história do Médio Oriente? Justifique.

2. Que rumo diferente poderia o mundo ter tomado se, em vez de Twitter, Trump tivesse Instagram?

3. Faça o mesmo exercício com o Hi5.

4. Às 4h24 da manhã do dia 23 de Julho de 2018, Trump tweetou a histórica mensagem toda em maiúsculas dirigida ao presidente do Irão: “NUNCA MAIS AMEACEM OS ESTADOS UNIDOS OU SOFRERÃO CONSEQUÊNCIAS QUE POUCOS AO LONGO DA HISTÓRIA TÊM SOFRIDO”.

a) Sabendo que escrever em maiúsculas, na internet, equivale a gritar, discuta o novo modelo de política externa que passou a ser conhecido como “diplomacia de taberna”;

b) O ano de 2020 ficou marcado pelos violentos protestos de proprietários e frequentadores de tabernas, contra a designação “diplomacia de taberna”. Comente;

c) 24 horas depois de ter sido escrito, o tweet tinha 310 mil likes e 103 mil retweets. Interprete, tendo em conta que o vídeo daquela senhora que foi comprar uma máscara do Chewbacca teve três milhões de partilhas, só no Facebook;

5. Reescreva a Declaração de Independência dos Estados Unidos em tweets. Tenha o cuidado de usar maiúsculas nos tweets mais ameaçadores para o rei.

6. Quais dos memes com que o Irão respondeu ao tweet de Trump podem ter precipitado a III Guerra Mundial? Na resposta, cite alguns dos memes mais engraçados.

7. Analise a imagem ao lado, que mostra uma notícia de 2021, intitulada: “Cinco coisas que o exército americano está a fazer em Teerão. Você não vai acreditar na terceira.” Discuta a cobertura da guerra após a substituição dos jornais por sites de lifestyle. Consulte, em anexo, as notícias “Os gifs mais engraçados sobre a invasão a Mashhad” e “A internet ficou maluca com os bíceps do carrasco, protagonista desta execução.”

8. As regras do Twitter dizem especificamente que são proibidas ameaças de violência. Destaque, no manual escolar “Tweets de Donald Trump anotados e comentados”, os dois tweets do presidente americano que não violaram as regras do Twitter.

(Crónica publicada na VISÃO 1325 de 26 de julho)