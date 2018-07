O grande inimigo da resposta sexual dos homens

Perder a ereção ainda significa perder virilidade, poder, confiança e autoestima. Mas acontece a todos. A maldita e temível falha eréctil, que pode ser apenas ocasional. E o medo vem depois

Apesar das profundas transformações a nível do género, a função erétil continua a ser um aspeto sensível e de grande relevância na masculinidade. Perder a ereção ainda significa perder virilidade, poder, confiança e autoestima. Os homens, sobretudo os mais jovens, podem facilmente comentar entre si sobre as parceiras sexuais que já tiveram, sobre quantas ou quais, mas nunca — jamais! — sobre a perda de ereção que experimentaram na noite anterior ou uns meses atrás. Mas acontece a todos. A maldita e temível falha eréctil, que pode ser apenas ocasional. E o medo vem depois.

A ereção implica relaxamento

A ereção é um mecanismo complexo e interessante. Uma série de estruturas são solicitadas para se conseguir o relaxamento das fibras musculares do pénis e permitir que este se encha de sangue. Porque um pénis em ereção é um pénis em relaxamento. Não me enganei, é assim mesmo. Na ereção estão envolvidas veias, artérias, nervos, corpos cavernosos, reações químicas, núcleos hipotalâmicos, hipocampo, neocortex, e para a desencadear são necessários estímulos sensoriais ou cognitivos. Mas nem sempre. A ereção também pode ser espontânea e não erótica, ou seja, aquelas que acontecem a meio da noite ou de manhã ao acordar. E não significa que o homem esteja cheio de desejo ou excitação. Estas ereções são desencadeadas por mecanismos automáticos de origem cerebral e têm uma função particular. Acontecem durante o sono, todas as noites, em 3 ou 4 períodos de 20-30 minutos cada, e a sua função é oxigenar e nutrir as células do tecido cavernoso e, por conseguinte, muito importantes para a saúde do pénis. Mas quando está presente um estímulo erótico, a ereção pode acontecer em poucos segundos e o homem fica pronto para a actividade sexual. Contudo, nos mesmos poucos segundos, a ereção também se pode perder. E podem ser diversas as razões mas, há uma que quero aqui destacar. O medo.

Cenários de medo

Vejamos algumas situações em que o medo assume um papel principal:

1 - Um encontro sexual num lugar com pouca privacidade ou mesmo num espaço público. Pode ser dentro do carro, numa praia, no meio de um trilho na montanha ou um vão de escadas. A componente erótica e a excitação de ter sexo num espaço público pode dar lugar ao medo que vem do risco de serem apanhados e a surpresa pode ser outra: a erecção perdeu-se. E com a atrapalhação, pode não voltar.

2 - Uma nova parceira sexual, a primeira vez com ela, ou a segunda ou terceira. É preciso gerir expectativas e inseguranças, os corpos não se conhecem e ambos querem agradar ao outro. Facilmente o homem se sente avaliado na sua performance sexual e pode surgir o medo de não ser suficientemente competente para satisfazer a parceira.

3 - O sexo no estado de paixão arrebatadora. O homem está apaixonado, rendido a um sentimento amoroso e a um desejo imenso por ela. Este caldo emocional pode atrapalhar a função eréctil porque o desejo de agradar é enorme. Quando se gosta, o risco é maior. É como diz Francisco Allen Gomes, “Só os homens é que se inibem por amor”. A avaliação da parceira toma outra dimensão porque verdadeiramente importa o que ela vai pensar.

4 - Outros medos podem existir. O medo da gravidez, das infeções sexualmente transmissíveis, ou o medo que se repita aquilo que chamamos de “falha eréctil ocasional”. A insegurança que vem da inexperiência, o medo de perder a ereção no momento de colocar o preservativo. O medo que decorre de um sentimento de inferioridade, de insegurança, de uma parceira mais dominadora ou indelicada. São outros cenários possíveis mas, há muitos mais.

O medo é um grande inimigo da resposta sexual. Pode perturbar a ereção, mas também a ejaculação e o orgasmo. Pode ser o medo de falhar, o medo de não ter um bom desempenho, o medo de não agradar. São as várias caras de um medo central. O que está na raiz é o medo de não satisfazer a parceira. Este medo é o Gigante Adamastor que põe em causa a competência sexual do homem e ameaça a sua masculinidade. O medo de não ser um bom parceiro sexual.

O ciclo da ansiedade

O medo traduz-se numa resposta de ansiedade. Tudo começa com pensamentos invasivos, involuntários, por vezes nem são conscientes, ou seja, o homem não se dá conta deles. “E se ela não gostar de estar comigo?”; “Da última vez não correu muito bem… e se corre mal outra vez?”; “Não posso perder a ereção”; “Não consigo excitar‑me… Sou um falhado… estou perdido”. Estes pensamentos originam um estado de alerta e de vigilância da função erétil, ou seja, o homem coloca-se no papel de observador, mais do que participante. Este medo traduz-se biologicamente na chamada inibição alfa-adrenérgica que impede a ação dos mediadores químicos que determinam a ereção. Se tal acontecer, os pensamentos negativos são reforçados, voltam na vez seguinte e instala‑se assim um ciclo vicioso negativo que é preciso cortar. Falhanços sucessivos podem levar ao evitamento da atividade sexual. O medo de falhar e a ansiedade de antecipação levam o homem a evitar os encontros eróticos o que influencia negativamente a sua autoconfiança e autoestima. A perda de confiança sexual não ajuda nada neste processo e é um fator de manutenção do problema. É difícil falar sobre isto, e o silêncio leva a um afastamento gradual do casal, quer em termos físicos quer a nível emocional. As parceiras pensam e sentem que não são suficientemente atraentes, e sentem-se culpadas e rejeitadas. “Já não gosta de mim… estou gorda… já não se excita comigo… tem outra pessoa”. Outras são desadequadamente exigentes e agressivas. “Mas o que é que se passa?... Não faz nada bem feito”. A parceira ou parceiro tem sempre um papel importante pois, está envolvida na manutenção do problema e é determinante para a sua resolução.

Os homens que não têm uma relação podem começar a evitar sair com mulheres por temerem o falhanço da ereção. A falha erétil é vivida por muitos homens como uma machadada na masculinidade e traz sentimentos de insegurança, vergonha e incompetência.

Existem soluções

Há muitas outras variáveis que afetam a função eréctil, por exemplo, o stress, o cansaço, a depressão e a ansiedade. A dificuldade com a ereção pode ter uma diversidade de causas, desde as biológicas (doenças como a diabetes, por exemplo, ou mesmo os fármacos que se tomam para algumas doenças) às relacionais (por exemplo, conflitos na relação, questões de poder). E o medo também pode ser uma consequência de algum destes problemas.

Importa dizer que para diferentes problemas existem diversas soluções. Muitas vezes, o homem demora a pedir ajuda, e na maioria dos casos nem sequer pede. Porque teme a avaliação social. E o facto de haver ainda tantos homens em silêncio a viver o problema em segredo, mostra que o estigma associado a esta condição ainda persiste. Os progressos da medicina têm permitido o acesso a tratamentos cada vez mais fáceis e seguros, e por isso os homens podem e devem pedir ajuda, porque essa ajuda existe e é eficaz. Podem falar com o médico de família ou procurar um terapeuta sexual. Os terapeutas sexuais podem ser psicólogos clínicos ou médicos (alguns psiquiatras, ginecologistas e urologistas têm formação em Medicina Sexual). Pode encontrar uma lista dos terapeutas sexuais reconhecidos pela Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica no site dessa sociedade científica: www.spsc.pt