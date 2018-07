9 perguntas mais frequentes sobre o Invisalign

Tudo o que precisa de saber sobre os "alinhadores invisíveis" de dentes, uma alternativa aos tradicionais aparelhos

1 - Quanto custa o Invisalign?

O custo do Invisalign é a pergunta número um dos pacientes.

A resposta a essa pergunta depende das necessidades individuais de cada paciente. Ou seja, se for uma correcção mais longa ou com mais movimentos e mais complexa, o tratamento será mais dispendioso.

Os alinhadores invisíveis, como também se poderão chamar, que são usados para “alinhar” ou mover seus dentes, são personalizados para cada pessoa, não havendo dois alinhadores iguais. O preço do Invisalign dependerá da quantidade de movimento nos dentes que seja necessário para tratar o caso com sucesso.

2 - Quanto tempo demora o tratamento com Invisalign?

Os resultados pretendidos dependerão da sua condição oral inicial e do planeado para o seu caso. Pode demorar apenas 6 meses ou até um ano. Muitos pacientes concluem o tratamento em cerca de 9 meses.

3 - O Invisalign funciona?

SIM! A taxa de sucesso do Invisalign está próxima de 100% quando os pacientes seguem o tratamento e usam o aparelho Invisalign 22 horas por dia, sete dias por semana. A Invisalign é uma tecnologia comprovada que já tratou milhões de pessoas.

4 - Posso usar o Invisalign apenas para os meus dentes inferiores ou superiores?

Muitos pacientes estão preocupados com a aparência de apenas uma parte da boca. É possível usar o Invisalign apenas em uma arcada, mas geralmente é recomendado tratar os arcos superior e inferior ao mesmo tempo. Isso garante o alinhamento ideal superior e inferior.

5 - Existe algum limite de idade?

Não há restrições de idade. É um tratamento ideal para pacientes de todas as idades. Em Portugal a paciente mais velha a usar Invisalign tem cerca de 80 anos e hoje em dia estamos a usar muito este tratamento em crianças e adolescentes. A taxa de adesão contrariamente ao que se pensava é muito elevada!

6 - Qual é a diferença entre Invisalign e uma contenção?

Invisalign são alinhadores transparentes colocados nos dentes para movê-los e permitir uma posição e encaixe mais ideais dos dentes. Uma contenção é projetada para manter os dentes na mesma posição. Um produto move os dentes, o outro mantém-nos no mesmo lugar.

7 - Durante o tratamento, temos dores?

Em geral, há uma ligeira pressão quando se usa Invisalign, no entanto é geralmente mais confortável do que os aparelhos tradicionais. Pode demorar alguns dias para se ajustar totalmente, mas os pacientes geralmente habituam-se muito rapidamente ao processo de tratamento.

8 - O Invisalign afecta a minha dicção?

Embora possa nos primeiros dias haver alguma ligeira alteração, será um período muito curto de adaptação. Em geral, os pacientes não relatam problemas com a dicção após o primeiro ou segundo alinhador.

9 - O que acontece se perder um alinhador durante o processo de tratamento?

Embora seja uma situação muito remota, poderá acontecer. Dependendo do caso, poderá ser entregue um alinhador igual, o que demora uns dias, ou o mais habitual é passar para o alinhador seguinte.

Hoje em dia cerca de 90% dos aparelhos dentários que colocamos na clínica é este tipo de aparelho, não só pelo conforto e pela aparência estética que confere mas acima de tudo pela tecnologia e rapidez que este tipo de aparelho confere!

O mais incrível é que desde o início do tratamento tem o seu caso completo em 3D numerado pelas moedeiras consegue ver em que estado está do tratamento e como vai ficar no final.