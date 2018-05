Dicas para a renovação do guarda roupa na primavera

A chamada limpeza de primavera passa muito pelo nosso guarda-roupa, e homens, não devem esperar que as mulheres façam tudo

Devíamos estar a entrar num período chamado Primavera, porém o que sentimos no quotidiano é a instabilidade do clima. Num só dia, as quatro estações misturadas e baralhadas. Porém, temos de raciocinar que a época que se aproxima pede algumas resoluções e renovações.

Vamos deixar 4 dicas para esta renovação:

- Primeiro que tudo proteger os sobretudos e fatos de inverno (lã por exemplo) nos cabides envolvidos por sacos de plástico transparente com algum produto protector contra traças. Existem alguns produtos no mercado que substituem a antiga naftalina. Do mesmo modo, podemos proteger todas peças de lã sejam cardigans, pullovers ou cachecóis.

- Segundo, começar a fazer montes de roupa que dividimos entre as que nunca usámos no inverno e as que usámos. Das usadas escolher os básicos (camisas brancas, pullovers de uma só cor etc) e peças preferidas. Guardar este monte e as restantes ver as que podem ser reutilizadas e as que não forem, juntamos às não usadas. As peças que nunca usámos devemos dar um destino sustentável, oferecer a uma instituição da nossa zona ou mesmo vender.

- Terceiro, inspecionar as roupas de primavera e verão. Conferir o estado e se for necessário limpar ou lavar algumas. Segundo o estado delas perceber o que podemos comprar que nos falte. Mas, podemos retomar o passo anterior com a roupa de primavera verão. Porque queremos limpar o guarda-roupa e tornar a nossa vida mais leve, acabando com os excedentes.

- O nosso modo de vida, seja em relação à moda como noutros sectores, tem de ser sustentável com uma especial atenção ao impacto ambiental das nossas opções. Por isso, não comprar nada que não seja essencial; recuperar, restaurar ou mesmo reaproveitar peças de estações anteriores pode ser uma hipótese.

Aviso: já entramos nesta empresa de limpar o nosso guarda-roupa podemos dar alguma ordem, dividindo roupa branca da de cor, descobrindo os pares das meias e dividindo a roupa interior em gavetas diferentes.