Este é o modelo de óculos ideal para si

O sol chegou e com ele chegou também a vontade de reabrir a gaveta dos óculos de sol. Este acessório passa a ser indispensável nesta altura do ano e os modelos multiplicam-se. Mas será que todos os formatos o favorecem? Se faz parte do grupo de mulheres que acha difícil a escolha de um modelo que lhe fique verdadeiramente bem no rosto, fique a saber quais os formatos ideais para cada caso e em qual deve apostar.

Rosto redondo

Como identificar: Este tipo de rosto tem habitualmente as zonas do queixo e da testa pequenos e uma largura proporcional ao comprimento. É um rosto com poucos ângulos, como o da Selena Gomez.

A escolha certa: Para contrabalançar esteticamente a harmonia do rosto, opte por óculos angulares, idealmente com armações quadradas ou retangulares, que criam uma ilusão de rosto mais anguloso.

Rosto quadrado

Com identificar: O formato de rosto quadrado é angular, principalmente na zona do queixo e maxilar, que é bem destacado, com maçãs do rosto largas e angulares. Um bom exemplo deste tipo de rosto é o da Angelina Jolie.

A escolha certa: Quebre o efeito anguloso do rosto com óculos em formatos mais arredondados ou ovalados. Os formatos cat eye também ajudam a dar maior harmonia a este tipo de rostos.

Rosto longo

Como identificar: A principal caraterística de um rosto longo é a diferença entre o comprimento e a largura. Tal como no caso da Liv Tyler, as maças do rosto são pouco salientes e existe uma grande distância entre o queixo e a testa.

A escolha certa: Aposte em modelos arredondados e ovalados, mas que sejam curtos e deem maior destaque à largura do seu rosto. Mais uma vez, o formato cat eye é uma boa aposta.

Rosto diamante

Como identificar: Se tal como a Scarlett Johansson, tem a testa estreita e o maxilar largo mas o queixo definido e mais estreito, o seu formato de rosto é diamante, formado por cantos em ângulos retos.

A escolha certa: Aqui o fundamental é equilibrar as proporções. Opte por óculos que tenham a parte de baixo ovalada, como os modelos aviador, que darão a ilusão de que o rosto é mais afunilado em baixo.

Rosto oval

Como identificar: Este é formato de rosto mais harmonioso e delicado. Com ângulos subtis e praticamente impercetíveis, o rosto oval é esteticamente mais suave, como o da Kim Kardashian.

A escolha certa: Este é o formato de rosto mais fácil de agradar, já que quase todos os modelos assentam bem. Pode apostar em modelos ovalados ou quadrados e até em lentes oversized.