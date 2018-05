O espírito do Rugby está vivo!

Porque desajustadas, empoladas e absolutamente injustas para a grande, grande maioria da comunidade rugbystica portuguesa, venho pelo presente denunciar, criticar e considerar absolutamente inacreditáveis a forma e a medida com que se colocou em causa os valores e espirito do Rugby em Portugal, a propósito da meia-final do campeonato realizada entre Agronomia e GD DIreito.

As imagens espalhadas de forma viral (um mal incontornável na sociedade atual) deram azo a comentários, artigos, opiniões e comunicados altamente críticos à comunidade rugbystica, colocando em causa os valores e espirito do rugby.

Não concordando com tais artigos, opiniões, comentários, comunicados, desde já identifico um denominador comum sobre os seus autores: A grande maioria, senão a unanimidade dessas mesmas pessoas, não estiveram presentes no dia do jogo.

E pelo facto de não terem estado presentes, não podem ser testemunhas de tanta coisa boa que se passou e que, contrariamente ao que muito se apregoou, demonstram que o espírito e valores do rugby estão vivos e estão para durar…

Não presenciaram um jogo de alta tensão no qual os clubes, a bem do rugby português, acordaram em realizar da a absoluta inabilidade para organizar demosntrada pela Federação Portuguesa de Rugby que não garantiu as condições mínimas para a realização do mesmo.

Digam-me um único desporto (cuja modalidade já esteve representada num Mundial) onde, sem que a respectiva Federação tivesse tido a competência de arranjar equipa de arbitragem; arranjar delegado ao jogo; etc., os clubes semifinalistas, na pessoa dos seus Presidentes, de modo a não denegrir a imagem da própria modalidade, hajam decidido levar avante o jogo….

Digam-me um único desporto onde, apesar de milhares de espectadores, bancadas cheias, e havendo a ausência total de qualquer tipo de entidade policial ou de segurança, ninguém tenha sentido a necessidade da presença dos mesmos….

Digam-me um desporto da alta competição onde, durante todo o tempo, crianças, mulheres, miúdos e miudagem circulassem livremente sem qualquer tipo de incidente, constrangimento ou ameaça. Onde, durante o intervalo, miúdos de ambos os clubes, entram para dentro de campo e fazem jogos entre eles, prevalecendo sempre um elevado espírito de desportivismo….

Não quero esconder nem escamotear que, durante o jogo (de 80 minutos), houve dois momentos em que os jogadores se excederam e, para além do espirito e valores do rugby, trocaram agressões entre si.

É verdade que, no final do jogo, errada e condenavelmente, dos milhares de espetadores presentes, meia dúzia se tenham envolvido em confrontos físicos.

As agressões dentro de campo quer os confrontos fora de campo são condenáveis…. Muito. Erraram os protagonistas…. Tal como todos nós já errámos.

E esses erros têm sanções previstas nos regulamentos e, garanto-vos, todos os envolvidos não fugirão às suas responsabilidades…..

Mas pegarem nestes erros relevantes e correrem para a praça pública a proclamar o fim dos espirito e valores de rugby em Portugal é pura ignorância…….

O jogo terminou com todos os jogadores a formarem o corredor, cumprimentando-se mutuamente, sendo os jogadores da Agronomia felicitados pelos jogadores do Direito (num jogo em que terminou quando o Direito tinha uma hipótese de empatar o jogo e depois das agressões);

O jogo terminou com o campo cheio de miúdos dentro do campo a cumprimentarem todos os jogadores;

O jogo terminou com os treinadores a cumprimentarem-se respeitosamente;

No topo onde houve o confronto físico entre a meia dúzia de pessoas, essas mesmas pessoas rapidamente se aperceberam do erro que cometeram e, como pessoas de bem, sem necessidade de intervenção de terceiros, apressaram-se em pedir desculpas pelos seus actos e ali fazer as pazes.

Se isto não é uma prova válida de que os valores e princípios do Rugby (Desporto e vida em geral) estão vivos, então não sei o que outro exemplo se pode dar….

Estão vivos e colocados à prova todos os dias……

Não queremos nem ambicionamos ser perfeitos…. Errar todos erramos e falhas todos temos.

Na meia final ocorreram falhas evidentes que, sendo condenáveis, não são episódios únicos e muito menos circunscritos a Portugal (convido-vos a verificar no link em anexo situações semelhantes, mesmo ao nível das mais prestigiadas selecções mundiais):

O espirito e valor do rugby (deporto e vida em geral), não se limitam a tentar a ausência do erro. Eles vão muito além disso. Ensinam-nos a viver com o erro. Saber superá-lo. A tornar-nos melhor…

Aqueles que vieram a terreiro considerar o episódio da meia final como único, excecional, inaceitável, nunca visto, só o fizeram por maldade, aproveitamento, sede de protagonismo, ou pura ignorância.

E se essa ignorância é aceitável nos opinadores de redes sociais (que muitas vezes se servem delas para tentar algum protagonismo que a sua incompetência diária não lhe permite ter nos seus trabalhos, grupo de amigos, família).

Se essa ignorância é normal nas noticiais postas a publico pelos diversos meios de comunicação que, sem a preocupação de investigar, relatam uma boa história sempre cativante para mentes menos iluminadas. Essa ignorância é absolutamente inaceitável na pessoa do Presidente da Federação Portuguesa de Rugby que, demonstrando uma total irresponsabilidade e fraquíssima defesa dos interesses da modalidade a que preside, veio a terreiro com declarações e decisões absolutamente irresponsáveis, as quais apenas contribuíram para um empolamento ainda maior de tudo o que ocorreu.

Suspender o campeonato, sugerir queixa-crime contra incertos e prometer sanções exemplares para uma situação sobre a qual não estava presente e nem poderia ter a certeza do que se tratava soou a declarações de quem, em vez de ter preocupação primordial da defesa da sua Família, se preocupa com a sua imagem e caminho politico a percorrer.

Não teria muito mais sensato afirmar que ia averiguar o que havia ocorrido e, em sede própria, tomar as devidas medidas? Não teve o Presidente um mínimo peso de consciência de isto ter ocorrido num jogo cuja organização a FPR se demitiu em absoluto? E por considerar, do fundo do coração e de plena convicção de que aqueles estão errados, convido, sem qualquer maquilhagem, qualquer pessoa na nossa sociedade a assistir a um treino de formação em qualquer clube português… Convido-os a assistirem aos inúmeros convívios de rugby onde, milhares de pequenos grandes guerreiros deixam em campo coragem, superação, amizade e respeito…

Convido a testemunharem o dia a dia da grande maioria dos nossos jogadores de rugby que, por amor à camisola, ao espirito de equipe, paixão ao clube, repartem as suas vidas de estudantes, trabalhadores, pais de Família, etc., com horas de treinos, viagens e jogos.

Não é marketing nem são técnicas de comunicação… É verem, com os próprios olhos, o ambiente absolutamente fantástico que se vive e sente no nosso RUGBY!

O espírito e os valores do Rugby estão bem vivos…. Sólidos e para durar por muitos e bons anos! Não duvidem!!!!

Viva o Rugby!