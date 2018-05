Narcistas: estes são os 25 grupos de risco!

Será que é um “íman” para os narcisistas? Saiba se faz parte de qualquer um dos grupos de risco!

As pessoas Narcisistas são egoístas, egocêntricas, indiferentes às necessidades dos outros, intolerantes, impulsivas, arrogantes, autoritárias, superiores, competitivas, invejosas, desleais… e ainda assim, muitos sentem uma intensa atração e admiração por elas.

Tão estranho, quanto absurdo, tão paradoxal quanto inconcebível, mas a mais cruel realidade! A própria história política, nacional e Internacional o prova. As relações conflituosas que se iniciam e desfazem também, assim como todos os “bater com a porta”, do emprego, de casa, da casa dos pais, da casa dos filhos, da casa dos amigos…

Estes “bater com a porta” acontecem todos os dias, porque tudo tem limites e aturar narcisistas é uma missão deveras difícil, senão impossível e pode fazer com que dê voltas e mais voltas à sua cabeça, não à procura do Wally mas do erro ou falha que tentam repetidamente descobrir em tudo o que diz e faz, ou que não disse, nem fez!

E é aí, nesse mesmo momento que a sua sanidade mental começa a correr risco, o qual vai aumento consoante o tempo de exposição aos “raios” narcisistas e a nocividade dos mesmos.

Muitos narcisistas são efetivamente um Perigo para a sua saúde mental.

Sabia que o poder, o controlo, o domínio, o egocentrismo, a altivez, a prepotência, a hostilidade, exercem fascínio sobre muitas pessoas e que a identificação com este tipo de personalidades narcisistas pode trazer consequências desastrosas para a sua vida?

Mas não só!

Um destes dias decidi “estudar” os Outdoors da cidade de Lisboa!

E não é que se aprende tanto? Sabe o que eu aprendi? Que tudo está sincronizado no sentido de alimentar o ego de quem os vê, fazendo-os acreditar que esses mesmos bens de consumo, sejam casas, carros ou telemóveis os farão ser considerados superiores, ter o controlo absoluto, sobre si, sobre os outros, sobre tudo, e até mesmo sobre a própria felicidade e a felicidade alheia.

Uma verdadeira “engrenagem” inteligente e perversamente construída, com monstruosos interesses comerciais por detrás, para o fazer acreditar que a felicidade já não mora mais dentro de si, e está agora dentro de uma casa, de um carro ou de um frasco de perfume.

Ao adquiri-los, é-lhe oferecido um comando com maravilhosas sensações, emoções, sentimentos…muitos botões e emojis, mas a bateria acaba rapidamente e não é recarregável. Cinco minutos depois, surge a frustração e a necessidade de a deitar sobre os outros.

A atual sociedade fomenta, incrementa, alimenta egos sobredimensionados e bombardeia das mais diversas formas e feitios quem não vai na corrente e “nada” em sentido contrário.

São políticos, empresários, administradores e funcionários públicos, professores, atores…estão em todas as profissões, no trânsito, nas famílias, nas relações…

Dentro de alguns anos a violência verbal, psicológica e física assumirá proporções gigantescas, se é que já não estão a assumir.

Mas, quem é que está verdadeiramente preocupado com isso?

Até educação escolar está direcionada para ensinar a ser o melhor dos melhores, e as crianças começam a acreditar desde muito cedo, em parte influenciadas pelo narcisismo dos seus pais, que se não forem o melhor da turma e da escola, não são nada!

A desmedida competição arrasa com muitas relações e deita no caixote do lixo milhares de pseudo amores que duram algumas “horas”, enquanto dura a idealização recíproca. Quando acaba sentem-se enganados, um pelo outro!

Sabe na mão de quem estão esses comandos que definem o que deve pensar, fazer e sentir?

Especialmente nas mãos das pessoas com traços profundos de narcisismo e você precisa saber defender-se delas, sob pena de passar a sua vida a ser comandado por elas.

Sabe com quem elas utilizam mais esses comandos repletos de botões?

Fique agora a saber, e se por um mero acaso você se encontra dentro de um destes grupos de risco, tenha muito cuidado, porque embora lhe possa parecer impossível acontecer consigo, elas não vão descansar enquanto não o transformarem numa espécie de robô telecomandado.

Conheça os grupos de risco, tente perceber se faz parte de algum deles e proteja-se!

Os narcisistas sentem especial atração por usar os seus comandos em pessoas:

Muito bondosas, generosas, altruístas e com um grande coração. Muito empáticas, preocupadas e que assumem os erros e sofrimento dos outros como seus Muito compreensivas e tolerantes Sempre disponíveis e dando-lhes toda a atenção do mundo Que dão, dão, dão sem qualquer reciprocidade Com dificuldade em estabelecer limites e regras Perfeccionistas e com dificuldade em desagradar e dizer “não” Que assumem como prioridade na sua vida ajudar os outros para fortalecerem a própria autoestima através da relação de ajuda Que perdoam facilmente e negam a gravidade dos acontecimentos Que duvidam da sua perceção e juízos de valor Com ambição desmedida e fantasias de grandiosidade e que as alimentam nos outros. Que recolhem o lixo emocional deles e o carregam por eles Que acreditam que alguém as vai salvar e oferecer felicidade em cima de uma bandeja Que deixam tudo para trás, inclusive, elas próprias, para viver um conto de príncipes e princesas Dependentes, que aceitam o inaceitável só para não ficarem sozinhas Que aceitam migalhas de respeito, de amizade e de amor Que acreditam que ele/ela mudará Que aceitam ser desrespeitadas e que coloquem a sua dignidade em causa, vez após vez Que normalizam críticas e culpabilizações sem qualquer sentido e que os aceitam de volta mesmo quando se portam muito mal Que têm características de personalidade altamente valorizadas como seja serem comunicativas, persuasivas, eloquentes…que têm poder, dinheiro, status, fama, contactos, talentos, que lhes possam proporcionar, por extensão, visibilidade, protagonismo e reconhecimento. Que têm uma imagem física muito atraente, boa autoestima ainda que com alguma insegurança para eles explorarem Que são responsáveis, lutadoras e persistentes Que são emocionalmente estáveis, embora exista uma grande atração entre narcisistas Que alimentam o jogo deles de ataque, contra-ataque, vencedor e vencido Que sentem não ter o direito de ser aceites e amadas pelo que são, sentindo que têm de dar algo em troca, ajudar ou mesmo sacrificar-se

Se se identifica com qualquer uma destes grupos de risco, tenha cuidado!

Os Narcisistas existem mesmo, podem virar a sua vida de pernas para o ar e até deixá-lo debaixo da ponte, fazendo-o acreditar que fazem tudo para o seu bem e que você é que está errado e louco!

Ninguém está a salvo! E se pensa que eles só se sentem atraídos por pessoas com baixa autoestima, desengane-se. Eles têm, sim, o poder de enviar a sua autoconfiança e segurança para o espaço em cinco minutos!

Milhões de pessoas viram a sua vida destroçada por eles! No trabalho, nas relações amorosas, familiares e de amizade.

Ao ser como ele(a) quer que seja, ao fazer tudo o que querem, ao tentar satisfazer os seus caprichos e devaneios, ao ajustar-se aos seus timings, realizar os seus desejos, concordar com tudo o que dizem, calar-se e esquecer-se de si, vai acontecer exatamente o contrário do que espera. À medida que o tempo passa vai começar a criticá-lo, inferiorizá-lo e repudiá-lo ainda mais, a exigir e cobrar ainda mais.

Quanto mais bonzinho for, mais desculpar e mais der, mais indiferença receberá, menos lhe dará e mais abusará.

Somos nós que ensinamos aos outros como queremos ser tratados!

E quanto aos narcisistas, embora possam parecer pessoas altamente atraentes e confiantes, é muito importante saber que por detrás da cara que conquista e da cara que castiga (Têm Duas Caras), existe alguém sem qualquer confiança e com uma autoestima, senão de rastos, muito fragilizada, que para se sentir um pouco melhor, precisa de se rodear de pessoas que o ajudem a carregar o seu sentimento de inferioridade que nunca dorme, talvez desde sempre, talvez para sempre!

O Mundo está cheio de pessoas emocional e mentalmente saudáveis, porquê escolher para companheiro e amigos pessoas narcisistas?

