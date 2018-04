Qual a história por trás do famoso “Hollywood Smile”?

Hoje em dia o tratamento mais adequado, mais bonito e duradouro para dentes partidos ou bastante danificados é a realização de facetas dentárias em cerâmica. No nosso dia a dia executamos trabalhos em cerâmica para coroas sobre dentes, pontes sobre dentes ou sobre implantes, coroas sobre implantes, onlays (parte do dente restaurado com cerâmica), próteses completas fixas sobre dentes e as facetas dentárias.

Estes são tratamentos dentários que se executam há centenas de anos mas, em comparação com a realização de coroas que são usadas desde o ano 200dC, as facetas dentárias são um procedimento relativamente recente.

A estética em medicina dentária está a ser praticada há milhares de anos. Antigamente para tratar dentes partidos ou danificados o tratamento passava pelo preenchimento com uma resina composta de cor aproximada ao dentes ou simplesmente não tratavam.

Algumas civilizações antigas em 700aC usavam marfim, ossos e dentes de seres humanos ou animais para dentaduras e em 200dC passou a usar-se ouro para coroas. Os Egípcios costumavam esfregar as manchas dos dentes com pedra-pomes e vinagre para parecerem mais brancos e saudáveis. Mais tarde, nos anos 1400, os barbeiros realizavam serviços de higiene dentária e branqueamento dentário com um ácido que acabava por destruir o esmalte dos dentes.

Foi por volta de 1770 que as primeiras próteses de cerâmica foram feitas o que veio despertar nas pessoas uma necessidade de melhorarem a sua estética dentária desejando tratamentos o mais parecido possível com dentes naturais.

Os dentes em cerâmica foram conquistando popularidade nos anos 1800 e em 1903, Charles Land patenteou a criação de uma coroa total em cerâmica que substitui na totalidade toda a porção visível do dente.

Por fim em 1928, um dentista californiano chamado Charles Pincus criou as primeiras facetas dentárias depois de receber um pedido para mudar a aparência dos dentes de um ator. Esta invenção foi a verdadeira origem do famoso “Hollywood Smile”. Pincus passou a ser o dentista das estrelas a fazer facetas dentárias que eram coladas com um adesivo utilizado para fixar próteses dentárias, mas não duravam muito tempo. Na época este tratamento era perfeito para a indústria de Hollywood uma vez que as facetas só precisavam de durar o tempo das filmagens.

Foi então que os médicos dentistas se aperceberam do potencial que esta técnica trazia à reabilitação oral estética e começaram a trabalhá-la para a tornar mais duradoura.

Avanços em materiais e tecnologia levaram a que as facetas dentárias hoje em dia sejam extremamente finas e de alta qualidade, duradouras, elevando o famoso “Hollywood Smile” para um patamar de exigência muito grande!

Este tratamento pode durar entre 10 a 30 anos, dependendo do desgaste dentário e dos cuidados de higiene e mastigação que a pessoa tem.

Esta história é uma representação da evolução da medicina dentária estética e de todos os avanços mais significativos… é uma história de pessoas que inovaram e trabalharam para ajudar a construir os sorrisos dos outros, a brilharem mais e com mais intensidade.