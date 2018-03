Quem decide, você ou os outros?

É a sociedade e os outros que decidem quem é e qual o seu valor? Ou é você?

Que importância dá ao que os outros lhe dizem todos os dias? Que influência esses comentários têm na sua autoestima, autoconfiança, segurança e amor próprio?

O que faz com os elogios e críticas que ouve?

Absorve-os, como uma “esponja” ou questiona-os?

São os olhos dos outros que definem quem é e como se sente, ou é a sua mente?

Sabia que esta pequena grande diferença pode significar sentir-se bem ou sentir-se menos bem, senão mal de todo?

O poder que dá aos outros de decidirem quem deve ser, como se deve sentir, o que deve pensar, e como deve decidir a sua vida, pode parecer um caminho mais curto para a felicidade e tirar-lhe um peso de cima dos ombros, mas na maioria dos casos, o terreno é tão acidentado que todos os que por lá passam acabam por se perder.

Muitas pessoas passam uma vida inteira a ver a vida através dos olhos dos outros. O que os outros dizem é mais importante, o que os outros fazem é melhor, o que os outros pensam está sempre certo, o que os outros sentem é prioritário, o que os outros precisam é urgente, o que os outros decidem é uma ordem.

O que elas pensam, o que querem dizer, o que sentem, o que necessitam, o que a sua razão, e às vezes, o seu coração, lhes dizem para fazer… tudo isto e, talvez, ainda muito mais, é fechado dentro de uma caixa e colocado no “sótão” da sua mente, lá bem no fundo, onde não existe nem uma fresta de luz, para ao passarem não conseguirem sequer perceber que ali está.

E quem são estes outros? Tantos…

O namorado, a namorada, os companheiros, familiares, amigos, o chefe, os colegas, os conhecidos, os desconhecidos…

O que faz com tudo o que ouve diariamente? E, com o que o não ouve e gostaria de ouvir?

O que faz com as críticas não construtivas, com as chamadas de atenção sem sentido, com os defeitos que lhe apontam por apontar, com os erros que não cometeu, com a culpa que não tem, com as insinuações que o fazem sentir incapaz e com vergonha?

E com os elogios ou a falta deles, de valorização e de reconhecimento?

Cala-se? Aceita os primeiros como verdade absoluta?

E quanto aos segundos? Alguma vez questionou os elogios vindos de uma pessoa que não o conhece de parte alguma e que, de repente, lhe deita em cima uma montanha de elogios?

E a falta deles? Como o faz sentir? Todos precisamos de ser elogiados, que reconheçam o nosso mérito e nos valorizem, mas em que medida aceita não os ter ou depende de tudo isso?

Em que medida a sua autoestima balança de um lado para o outro, em razão de tudo isso, ou seja, na medida do “feedback” que o mundo lhe dá?

Em que medida o valor que dá a si mesmo desce, sobe, desce e volta a subir em razão dessa mesma realidade?

Mas não só! Em que medida as comparações que faz entre si e os outros, entre a sua imagem e a imagem dos outros, entre o que tem e o que os outros têm, entre as vidas que a televisão, os filmes e os outdoors mostram e a sua vida, determinam o seu estado emocional e psicológico?

Que importância dá aquilo que não tem e que os outros parecem ter? Esta é uma das razões porque a insatisfação crónica parece estar a tornar-se epidémica.

Todas estas perguntas tem por propósito ajudá-lo a tomar consciência, no meio do stress e correria que é a sua e a vida de todos nós, de que apesar de poder sentir que deixou de ter controlo e poder sobre a sua vida, e especialmente sobre a forma como se sente, é sempre possível, em qualquer momento, reavê-los, questionando a veracidade de tudo o que acontece à sua volta, sendo você a decidir o que pensa, que importância e significado dá às afirmações e comentários dos outros e como vai reagir e sentir-se face às toneladas de “detritos emocionais” que os outros tentam colar em si diariamente.

A decisão é simples: ou deixa-os colar ou não. Eles até podem pensar que colaram, mas o mais importante é o que você pensa, não o que eles pensam. O mais importante é o que você sente, não o que eles sentem. O mais importante é o que você vê quando olha para dentro de si, não o que eles inventam que você é, representa ou vale.

É você, não os outros, quem decide quem é.

É você, não os outros, quem decide o seu valor.

É você, não os outros, quem dá importância e significado ao que lhe dizem e escolhe como reagir.

É você, não os outros, quem define o que quer para si, o que é melhor para si e o que lhe faz bem.

É você, não os outros, quem decide pegar na responsabilidade pela sua vida, retirá-la das mãos dos outros, colocá-la nas suas mãos e começar a viver… hoje!

Sem dependências patológicas, sem validar-se exclusivamente “lá fora”, mas procurando dentro de si o seu imenso valor enquanto ser humano único com características, recursos, capacidades, talentos, dons, diferentes de todos os outros e com uma riqueza de sentimentos e afetos impar, a partilhar com quem demonstre merecê-lo.

Os que não o merecem, esqueça, foque a sua energia no que o faz sentir tornar-se a cada dia uma pessoa ainda melhor!

Não perca o seu precioso tempo de Vida!

www.margaridavieitez.com