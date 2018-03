Estrangeiros no rugby português: Um investimento sem retorno?

Se há uns anos (muitos), jogadores estrangeiros eram um mal necessário para o rugby português, essa necessidade é, hoje, cada vez menor, senão mesmo prejudicial

Numa altura em que o investimento em jogadores estrangeiros está a ganhar novo fôlego em muitos dos nossos clubes, sob o argumento de que os mesmos trazem um aumento de qualidade, não só à capacidade desportiva da equipa, mas também ao próprio campeonato, tenho defendido que os jogadores estrangeiros são cada vez menos necessários para o rugby nacional.

Sendo que há uns anos (muitos) escrevi que os estrangeiros eram um mal necessário, essa necessidade, hoje, é, para mim, cada vez menor, senão mesmo prejudicial.

Num momento em que a maior parte dos clubes tem a capacidade de criar e fazer crescer um número razoável de jogadores, para todas as posições, a necessidade dos jogadores estrangeiros deixou de ser uma questão objetiva: isto é, ao contrário de tempos passados, a contratação de jogadores estrangeiros deixou de ser para preencher lugares específicos para os quais o clube não tinha jogadores.

Atualmente contrata-se estrangeiros porque se considera que eles são melhores do que aqueles que estão no clube (muitos cresceram ali). Ora, sendo que nem sempre se verifica esta melhoria de qualidade de jogo, a pergunta que deixo é: será que a melhoria que trazem compensa os danos que causam?

E quando falo em danos, falo no facto de se estar a impedir que os jogadores preteridos ganhem minutos de jogo, experiência de jogo (que não se ganha nos treinos mas sim no campo, lidando com pressão, velocidade de jogo, rapidez de tomada de decisão, etc.…). Quando falo de danos, falo nos abandonos prematuros de muitos desses jogadores que foram preteridos. Quando falo de danos, falo no elevado investimento que se faz nesses jogadores que, além do eventual ganho desportivo imediato, nada mais acrescentam à história e vida do clube.

Pergunto: Quantos jogadores estrangeiros que já jogaram em Portugal contribuem, neste momento, para o desenvolvimento dos respetivos clubes? Quantos desses jogadores dedicam, de forma voluntária, tempos às escolas do clube que tanto investiu neles? Quantos jogadores estrangeiros ajudam com patrocínios os seus clubes? Quantos jogadores estrangeiros levam os seus filhos para as escolas dos seus clubes?

Para todos aqueles que defendem a contratação de jogadores estrangeiros, a resposta a estas questões é angustiante… Pois arrisco-me a dizer que a resposta àquelas perguntas é: ZERO! E indo mais fundo na ferida, se prestássemos contas do dinheiro que é direcionado para os salários destes jogadores (em vez de se investir em estrutura), a angústia é ainda maior.

E concluindo esta análise, peço para refletirem no vazio que é criado pelos muitos jogadores que, ao longo dos tempos, perdendo lugar para estes estrangeiros, abandonam o clube e diminuem e sua vontade de, um dia mais tarde, devolverem ao clube (seja como treinadores a título benemérito; seja como dirigentes; seja como patrocinadores; seja como adeptos; seja como pais; etc.) tudo aquilo que o clube lhes deu…