Desfazer o mito das 'férias' dos professores

Com a aproximação a passos largos da interrupção letiva da Páscoa, começo a ouvir a mesma ladainha. Férias outra vez? Vocês estão sempre de férias. Bela vida a vossa! Quem me dera ser professor...

Há dias cruzei-me com uma conhecida no supermercado. Não nos víamos há algum tempo e conversámos um pouco sobre a vida. Ela queixava-se do seu trabalho e atirou-me com isto:

- Vocês, professores, são uns sortudos. Sempre de férias...

- Sim, é verdade. Temos muitas férias...

- Então e que fazes este ano? Aonde vais nos teus quinze dias de férias da Páscoa?

- Olha, estou a pensar ir exatamente para o mesmo sítio onde passei os três meses de férias de Verão o ano passado.

SIM, com a aproximação a passos largos da interrupção letiva da Páscoa, começo a ouvir a mesma ladainha. Férias outra vez? Vocês estão sempre de férias. Bela vida a vossa! Quem me dera ser professor... e outras pérolas... Há muito que deixei de responder a estes seres que não fazem a mínima ideia em que consiste ser professor.

A verdade é que eu e todos os professores deste país que desempenham a função de diretor de turma, preparamo-nos para algumas semanas praticamente inenarráveis. Não é isto uma lamúria. Apenas a constatação de que, quem não é professor e diretor de turma, não faz a mínima ideia do que acontece ao longo destas três semanas (duas de aulas e uma de avaliações) em que roçamos a loucura.

O elevado número de tarefas, documentos e reuniões a que se alia a enorme responsabilidade de dar por encerrada a avaliação do segundo período enquanto diretor de turma, fazem desta uma altura de grande agitação. Tudo isto ocorre a par com as aulas que estamos ainda a dar, os problemas dos alunos por resolver, o atendimento aos encarregados de educação, os processos disciplinares, a realização e a correção dos testes escritos, a elaboração de várias grelhas, a entrega atempada das avaliações aos colegas responsáveis pelas diferentes turmas. A acompanhar este extenso menu, foi-nos servida como sobremesa a motivadora notícia de uma progressão na carreira já em 2021. Para terminar, resta-nos a certeza de um ordenado sem atualização vai para uma década.

Porém, seguimos em frente atolados de papéis, preocupados com o cumprimento das nossas funções que permitirão aos alunos terem as suas avaliações em pauta ainda antes da Páscoa. Enquanto a escola entra em silêncio, andamos nós a correr de sala em sala, de reunião em reunião, de pauta em pauta, de impressão em impressão. Perdem-se chaves e telemóveis, deixam-se as pens nos computadores, os professore atropelam-se e fazem fila para aceder aos únicos computadores (poucos) com acesso ao programa INOVAR e que permitem depois dar a ordem para imprimir. Não é isto uma queixa. Gosto desta intranquilidade em forma de stress positivo que é o período das avaliações. Só um diretor de turma está a par do alívio que se sente quando recebe OK do secretariado. Constatar que os documentos da nossa turma foram aceites (não faltam alíneas, as faltas estão corretas, a ata refere tudo o que deve referir), permite-nos abandonar a escola por uns dias com uma sensação de liberdade que deve poder ser apenas comparada à de um prisioneiro quando deixa a prisão.

Segue-se uma semana pequenina em que queremos que os dias não passem. Mas eles passam velozes, sem dó nem piedade. E quando mal repararmos, será hora de regressar. Após a interrupção letiva, vital para muitos de nós - e sem a qual eu certamente enlouqueceria - haverá SOL e os alunos entrar-nos-ão pela sala dentro já sem casacos de lã e com olhares de esperança. Porque desde o primeiro dia do terceiro período até ao final do ano letivo decorrerão apenas dois meses. E quando o ano terminar, fica a certeza de que há alunos e há professores que transportaremos para sempre vida fora.

Depois chega Setembro. É sempre em Setembro que recomeça o ano na vida de um professor. Quanto a mim, começo logo em Agosto a minha viagem rumo a Ítaca. É em Agosto – e junto ao mar - que faço renascer a minha utopia de que a escola pode mudar algumas vidas.