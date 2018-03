Qual é a diferença entre infeção e inflamação?

Por vezes estes termos são utilizados como sinónimos, mas na verdade têm significados muito diferentes.

A inflamação é a resposta do nosso organismo a uma agressão externa, que pode ser um corte, uma infecção ou um corpo estranho, por exemplo. Tem como função a nossa defesa e, geralmente, a primeira resposta do organismo é o aumento da circulação de sangue, para fazer com que este chegue em maior quantidade ao local afectado. Isto é importante, porque o sangue transporta as nossas células de defesa (glóbulos brancos), fundamentais para haver uma resposta adequada. Por outro lado, permite também a chegada de outras partículas e proteínas importantes para essa mesma defesa. Para além disso, ajuda também a eliminar os produtos que se vão acumulando no local e que podem ter algum efeito nocivo nas nossas células.

O efeito final é o desencadear de um grupo de manifestações clássicas, conhecidas como sinais inflamatórios de Celsius, que são os seguintes:

• Vermelhidão (ou rubor), por aumento da circulação de sangue no local

• Calor, também por aumento da circulação de sangue

• Inchaço (ou edema), por acumulação de líquidos e células de defesa localmente

• Dor, pela acumulação de líquidos, mas também pela deposição de produtos provenientes da destruição de células, que ativam os recetores nervosos da dor

Qualquer inflamação é designada por uma palavra que descreve o órgão afetado e que termina em -ite (que, na prática, quer dizer inflamado), tal como amigdalite, otite, meningite, apendicite ou tantos outros exemplos.

Posto isto, importa agora esclarecer o que é uma infeção. Basicamente, é uma «invasão» do nosso organismo (ou parte dele) por um micróbio. Este pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo ou um parasita, mas o que todos têm em comum é que geralmente vão desencadear o mesmo tipo de resposta: uma inflamação. É por isso que algumas manifestações são comuns a todas essas infecções, porque somos nós que as desencadeamos e não o microrganismo envolvido. No entanto, há outras manifestações que surgem da ação directa do micróbio nascidas células e isso vai levar a quadros diferentes, com consequências também elas diferentes. De um modo geral, as infecções provocadas por bactérias são as mais invasivas e que causam maior destruição, enquanto as provocadas por vírus são habitualmente auto-limitadas e resolvem-se na maior parte das vezes sem tantas sequelas.

Sendo assim, podemos dizer que uma infeção é então um tipo de agressão externa ao nosso organismo e que a inflamação é a nossa resposta a qualquer agressão, seja ela uma infeção ou de outro tipo qualquer.