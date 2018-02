Escolha o seu look de São Valentim

A indumentária certa para uma noite perfeita. Seja ela romântica, sensual, aventureira... ou até para quem está solteira

Ajudamo-la a escolher a indumentária certa para o dia mais romântico do ano, mediante o tipo de noite que se avizinha: romântica, sensual, aventureira… E se está solteira, não nos esquecemos de si; deixamos-lhe as sugestões mais cool para uma noite de “single ladies”. Let the fun begin!

Date romântico

Deixe sobressair o seu lado mais doce e encante-o com um vestido em tons nude mas com um pouco de brilho. Evite mostrar demasiada pele e deixe um pouco à sua imaginação. Escolha acessórios em tons nude mas dê um pop de cor com uma mini clutch divertida na cor da paixão.

1 / 5 2 / 5 Andre Ngan Meng 3 / 5 4 / 5 Starp Estudi 5 / 5

Aventura a dois

Ele programou um dia super animado, longe da rotina, para celebrarem o dia dos namorados em conjunto? Nesse caso, a escolha certa será um look confortável, com o qual se possa movimentar livremente. Uns jeans, uma camisola de malha quentinha e uns botins, just in case…

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 3 5 / 5 TOMMASO VECCHI cfc@email.it

Sexy hot!

O convite veio em formato de escapadinha para um hotel e jantar à luz das velas? A situação exige um extra de dedicação e um toque mais spicy. Preto e vermelho são as cores mais sensuais e nas quais deve apostar, mas não esquecer, a regra: se mostrar decote não mostre pernas e vice-versa.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

“All the single ladies”

Se ainda não encontrou a sua cara-metade esta é uma excelente oportunidade para sair com as suas amigas solteiras e divertir-se numa verdadeira ladies night. Escolha um modelo confortável de macacão (calções ou calças, a escolha é sua) e uns saltos médios para poder dançar sem parar a noite toda.