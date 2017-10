Conforto. Estará uma nova tendência a nascer?

Enquanto alguns consumidores são influenciados nas suas escolhas por blogueres e influenciadores, outros fazem escolhas e seleções de acordo com critérios pessoais alicerçados em conhecimento e exigência. Contra a massificação, será o conforto uma nova tendência?

Vivemos um período de grande segmentação de serviços e produtos com a oferta massificada. Se pensarmos em produtos ou serviços que usamos e conhecemos, facilmente encontramos uma panóplia de concorrentes com qualidade igual ou similar, sejam eles sapatos de desporto, computadores, joias, hotéis, e por aí diante. Escolher entre muitos é relativamente fácil e rápido quando procuramos bens ou serviços comuns. Mas quando queremos incrementar a nossa seleção adquirindo bens fora do mainstream que nos encham as medidas, nem sempre é fácil chegarmos ao produto certo.

Recentemente tomei conhecimento de um negócio que abriu no Reino Unido e que me pareceu bem alinhado com as elevadas exigências de clientes urbanos que procuram serviços à medida. Este negócio reúne, num único espaço, zona para prática de desporto, zona de alimentação independente onde se pode tomar o pequeno almoço antes de seguir para o trabalho ou almoçar comida saudável pensada ao mínimo detalhe, e zona de terapias para o corpo e mente. Não se trata de um ginásio ou spa com serviços adicionais. É um conceito novo desenhado para o cidadão contemporâneo que vive atolado em publicidade e oferta de serviços, bens, produtos e mercadorias, e que, exausto do ruído informativo e da massificação, procura encontrar num único lugar respostas de elevado nível para necessidades que considera elementares para o seu bem estar diário: saúde da mente e do corpo, desporto, descanso e alimentação. Ao ver o vídeo sobre o espaço a única palavra que me passava pela cabeça era conforto. O lugar transpirava atenção, seletividade e conforto. Acredito que esta seja uma das prioridades de quem procura este lugar: encontrar conforto e um serviço seletivo.

Dias depois participei num webinar de uma agência de análise de tendências acerca das preferências dos consumidores relativamente aos grandes retalhistas, e de novo a palavra conforto surgiu. A Amazon e a Kohl’s são, de longe, as marcas mais referenciadas relativamente a buzz positivo e aquelas que lideram no brand afinitty. E quanto à preferência, a Kohl’s é a favorita. Porquê? Os consumidores consideram que esta rede americana de lojas de roupa é jovem, fresca, energética e… confortável. Já quando foi analisada a satisfação do consumidor ao fazer compras dentro de lojas, a marca vencedora foi a Chicco. Os clientes elogiam, entre outras coisas, a gentileza do atendimento e o conhecimento dos vendedores, e a grande maioria definiu os produtos como confortáveis.

Contra uma corrente de excesso de produto e informação, acredito que o consumidor exigente irá cada vez mais procurar serviços e produtos fora do mainstream que o coloquem num ambiente selecionado de paz e bem estar. Serviços que apresentem respostas adequadas e complementares, pensadas com curadoria, parecem-me inevitáveis de acontecer. A favor de um futuro de tranquilidade e bem estar, poderá o conforto surgir como tendência?