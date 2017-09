A Modalisboa sobe ao Parque em direção à luz

O parque Eduardo VII é o sitio exemplar para esta relação entre a edição e o tema, numa colina onde somos envolvidos pela luz. Entre 5 e 8 de outubro

É verdade, está aí uma nova edição da Modalisboa, de 5 a 8 de outubro, onde poderemos conhecer as propostas dos nossos designers para o verão de 2018. O tema desta edição é algo muito envolvente e muito próximo da nossa capital, a Luz, no dizer de Eduarda Abbondanza, “um tema pela primeira vez em português, os anteriores eram em inglês devido à projecção internacional. Porém, a marca ModaLisboa foi desde o início na sua língua materna. Mas desta feita, a palavra Luz na nossa língua, transmite muito mais uma acepção, luz da vida, luz da Cidade-Lisboa, luz de cada um nós, luz que nos indica novos caminhos e abre-nos para a criatividade”. O parque Eduardo VII é o sitio exemplar para esta relação entre a edição e o tema, numa colina onde somos envolvidos pela luz. “O mundo mudou e a realidade da própria cidade mudou, com muitos habitantes e não só passantes como há anos, achamos que fazia sentido a introdução de uma palavra em português”.

Mas, esta edição não só para isso é luz, pois, de facto, a moda masculina está nesta edição mais iluminada com vários designers dedicados ao menswear; teremos de novo a oportunidade de ver um desfile da Oficina Mustra, de Veríssimo Mustra. Este espaço dedicado ao homem mostra pela segunda vez consecutiva, uma colecção própria nas passarelles da Modalisboa. Outra novidade é a parceria entre a marca já conceituada no mercado português, Diniz & cruz, com a jovem designer Nair Xavier, uma óptima profissional no campo da moda masculina. Sabemos que todas as parcerias entre players da moda nacional seja no design como na confecção, são hoje em dia mais-valias que ajudam a nossa indústria a crescer. No Sangue Novo, plataforma de jovens criadores, contamos com peças de moda masculina, seja pela mão de Carla Campos e Filipe Augusto.

Esta edição da ModaLisboa LUZ abre com as Fast Talks, a realizar na Estufa Fria na quinta-feira 5 de outubro, e encerra com o desfile de Filipe Faísca, na sala principal do Pavilhão Carlos Lopes, domingo 8 de outubro.

Ao todo serão 15 os desfiles a realizar indoors, incluindo o SANGUE NOVO marcado para sexta-feira 6 de outubro. Sábado, 7 de outubro, assinala o regresso aguardado de Aleksandar Protic à runway da ModaLisboa.