O Futuro Hoje fez dez anos, o meu espanto muitos mais.

É um privilégio ter como tarefa diária espantar-me com todas estas coisas e poder partilhar um pouco desse espanto

Há dez anos que a SIC me dá o privilégio de fazer o que gosto e coloca o resultado em prime time. Tenho esse privilégio há muito mais tempo, tenho tido a incrível sorte de trabalhar quase sempre com prazer. Quando digo dez anos é apenas desde que o Futuro Hoje tem genérico próprio e lugar certo no Jornal da Noite, o dia da semana já mudou várias vezes.

Perguntas mais recorrentes:

Que telemóvel devo comprar?

Não sei, depende dos gostos e necessidades de cada um. Sobretudo é um disparate comprar uma máquina que custa quase mil Euros só porque é moda e apareceu no Futuro Hoje.

Preferes Android ou Apple?

Gosto de todos e do Windows Mobile também, só tenho pena que não consiga descolar no mercado. Qualquer um destes sistemas é muito bom e tem melhorado a olhos vistos. E já agora, uso sempre dois diferentes ao mesmo tempo, para não ficar para trás.

Porque é que não tens um programa maior e independente?

Eu pelo menos prefiro assim. Fazer um programa grande sobre tecnologia implica meios incomportáveis. Acabam quase todos por fazer pequenas histórias e depois “enchem” o resto do tempo com longas e tediosas entrevistas. Nada mais chato do que ver um tipo sentado a falar de tecnologia numa linguagem que só ele percebe. Acresce que a tendência de um programa maior é começar a falar para um público mais específico. Para um público que já tem nas muitas fontes da Internet, muito mais informação sobre tecnologia do que consegue digerir. O interessante, o que me fascina é levar um pouco deste mundo a quem não o domina, até mesmo aqueles que já não vão usar mas gostam de saber o que se passa para não se sentirem excluídos e, claro, a todos os que não vivendo para a tecnologia descobrem no Futuro Hoje pistas para ir mais longe. O palco ideal para isto, é o Jornal da Noite.