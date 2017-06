Carta aos alunos do secundário

Estão quase à porta os exames nacionais e durante algum tempo o programa está assegurado, exames e mais exames

Meus caros,

Tinham de chegar. Estão quase à porta os exames nacionais e durante algum tempo o programa está assegurado, exames e mais exames.

O trabalho realizado durante os últimos anos vai ser testado. Alguns de vós sentir-se-ão relativamente tranquilos enquanto outros, a maioria, vão começar a sentir a ansiedade a subir. É normal, afinal trata-se de realizar um exame e alguma ansiedade ajuda-nos a estar mais atentos.

Para alguns de vocês os resultados serão muito importantes pois permitirão aceder ao ensino superior e na escola e curso que vos interessam mas para todos significa cumprir uma tarefa da vossa vida escolar, o que é sempre significativo.

Já agora, ao que parece e de acordo com o que se tem passado nos últimos anos, muitos de vós não terão a intenção de continuar os estudos no ensino superior. Julgo que deveriam ponderar melhor, a qualificação superior é uma boa ferramenta para a construção de um projecto de vida mais sustentado e com maior potencial de realização. Os tempos não estão fáceis mas estudar compensa, acreditem.

Alguns de vós vão sentir-se pressionados para a obtenção de muito bons resultados, dizem-vos que para se ser gente tem que se ser excelente. Irão perceber que, felizmente, tal não é verdade, é fundamental tentar fazer o melhor possível mas não é essencial ser o melhor. Acresce ainda que, muitas vezes, essa pressão não ajuda, antes pelo contrário, atrapalha, … há que ter calma.

Muita gente, pais, professores, psicólogos, colegas, vos dá conselhos nesta altura, “estuda mais”, “descansa um pouco”, “devias fazer assim”, “era melhor desta maneira”, “não te esqueças de nada”, “toma atenção”, “começa pelas mais fáceis”, “revê no fim”, etc., etc. É normal, é certo que às vezes ainda vos inquieta mais mas, como dizia o Paulo Bento, é preciso encarar esta época com “tranquilidade” ou, em modo Futre, estar "concentradíssimo". A presença nas redes sociais e a partilha da experiência com colegas vai certamente ajudar a dissipar o stresse, dividido por muitos dá menos para cada um.

A verdade é que não existem receitas infalíveis para o sucesso que não passem por trabalho sério, organização do tempo e das tarefas, percepção das dificuldades e da forma de as minimizar, partilhar dúvidas e pedir ajuda a professores ou colegas, entre outros aspectos que saberão identificar. Cada um de vós encontrará um caminho para lidar com os exames, é normal, somos diferentes.

Como é de prever, alguns acharão os exames mais fáceis e outros mais difíceis, depende sempre do que cada um sabe e dos conteúdos do exame, aquela história clássica de “ainda bem que saiu isto, sabia bem” ou, pior, “logo havia de sair isto que não estava tão preparado”, nada a fazer, são as circunstâncias e em toda a nossa vida iremos deparar com situações mais favoráveis ou menos favoráveis. Todos sabemos que a vossa tarefa não é fácil mas estou convencido que para muitos de vós as coisas vão correr bem. O vosso trabalho e dos professores e o apoio dos pais merecem.

Como já disse, para boa parte de vocês os próximos exames são a última etapa antes do ensino superior mas isso é uma outra narrativa. Um dia destes falaremos disso, cada coisa de sua vez.

Boa sorte e divirtam-se, se possível.

(Texto escrito conforme a antiga ortografia)